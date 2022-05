Valores y tradiciones que los Hispanos mantenemos presente en un hogar multigeneracional

Ser hispano viene acompañado de tradiciones y costumbres que no todos los estadounidenses entienden. Lejos de que sea un problema, debemos sentirnos orgullosos de nuestra cultura y nuestras raíces.

Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, la población hispana alcanzó los 62,1 millones de personas en 2020, de los cuales aproximadamente el 62% proceden de México, seguidos de Puerto Rico y Cuba.

Ser hispano no es ser un número más en esa estadística que marca el aumento de nuestra población, sino ser parte de una comunidad fuerte, luchadora y muy trabajadora. Una comunidad que se identifica con mirar a la vida de cara y echarle ganas sin perder corazón.

Tenemos costumbres y tradiciones que nos definen, como celebrar la Quinceañera, la importancia de comer con la familia los domingos o hacer de la graduación un evento a festejar a lo grande.

Somos educados en el esfuerzo, en el trabajo bien hecho, en el disfrute de la vida, pero sobre todo en el respeto a los mayores, de los que no dejamos de aprender. Somos su legado, que es amplio y muy rico. Desde la herencia gastronómica hasta la comunicación tradicional y más folclórica, porque…¡cuánto se aprende de los refranes que tanto dicen los abuelos!

Frases sabias que nos ayudan en la vida. ¿Cuál es tu favorito?

A palabras necias, oídos sordos. Ojos que no ven, corazón que no siente. En boca cerrada, no entran moscas. Al que madruga, Dios lo ayuda. Perro que ladra, no muerde…etc. Recuérdalos y que no se pierda la costumbre de recitarlos.

Los tiempos han cambiado y lo siguen haciendo a gran velocidad, pero, por suerte, hay tradiciones que se sostienen con fuerza, uniendo generaciones.

Pasar tiempo con la familia, conocer anécdotas de los mayores, celebrar con festejos y comidas interminables, bailar, comer, reír…etc. Todo eso nos hace ser quienes somos.