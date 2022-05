Todo lo que necesitas para el fin de semana festivo de Memorial Day con familiares y amigos

Memorial Day es el inicio no oficial del verano. En realidad es un día para recordar a aquellos que fallecieron en servicio de Estados Unidos y una oportunidad para celebrar todo por lo que lucharon.

Con el cierre del mes, dejamos atrás (aunque sea solo mentalmente) la primavera y nos preparamos para el relax del verano. Celebrar esa fantástica sensación que viene con la nueva estación no debe volvernos locos. Es un fin de semana largo, sí, pero no es necesario hacer de todo y estar ocupados celebrando como si nunca lo hubiéramos hecho antes. Se trata de disfrutar, nada más.

Si ya estás haciendo listas de todas las posibles actividades por hacer, respira y piensa bien. Realmente, lo único fundamental para sacar provecho a los días es la compañía, lo demás es accesorio.

Pero hablando de accesorios, hay infinidad de artículos decorativos para celebrar este día.

Con decoraciones o sin ellas, es un fin de semana en el que muchos aprovechan para iniciar la temporada de baño en las playas, una opción muy popular. View this post on Instagram A post shared by Erin Burden (@art.by.burd)

También hay quien decide visitar Washington DC para saborear el auténtico sentido patriótico de este día. Este año, además, es más especial si cabe porque vuelve a celebrarse el desfile característico de la fecha, el Memorial Day Parade, que se suspendió en los pasados dos años por la pandemia. View this post on Instagram A post shared by Norwalk CT (@visitnorwalk)

Si prefieres no viajar, puedes mirar qué actos se organizan en tu ciudad. También es el momento idóneo para invitar a familia y amigos a casa. El clima suele acompañar, se puede hacer una parrilla al aire libre. Puedes también hacer dulces para celebrar la ocasión. View this post on Instagram A post shared by Bryan Eggers (@vegaspublicitycom)

Si es el caso, que haces alguna actividad en casa con la familia y amigos, está bien tener previstos juegos creativos o actividades manuales, para así tener entretenidos a los pequeños de la casa. Una buena opción es pintar piedras . View this post on Instagram A post shared by Terri Barillas (@allthatspainted)

Tanto si decides hacer una escapada a la playa o a otros lugares, como si optas por ver el desfile desde la comodidad de tu casa, lo importante es hacer lo que uno realmente quiere, con las personas que más se quiere.