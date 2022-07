Las mejores consolas de juegos y los videojuegos más populares para ti o para regalar

Una de las formas más comunes y divertidas de ocio son los videojuegos. Lo cierto es que se han popularizado mucho y han aumentado las opciones de elección.

Para elegir la mejor consola de videojuegos es muy importante tener en cuenta el uso que vayamos a dar. Habrá quien valore la portabilidad mientras que para otros lo importante será jugar a un videojuego que solo está disponible en una determinada consola.

Dada la cantidad de marcas y modelos, la pregunta del millón es: ¿por cuál deberías decantarte? Te ayudamos a que puedas elegir mejor.

En líneas generales y resumiendo, una de las consolas más destacables es la PS5, la nueva última consola de Sony. Esta consola trae un SSD rapidísimo para agilizar los tiempos de carga y aumentar el rendimiento gráfico.

Su competidora directa, la Xbox, es también una buena consola a tener en cuenta, pero según los usuarios gana la PS5. Sin dudarlo, es una de las que más alto puntúa en el ranking.

Pero para ayudarte en tu elección y facilitarte la información, te detallamos las características de las principales consolas de Sony, Microsoft y Nintendo.

PlayStation 5

Es la última incorporación a la gama de consolas de Sony y, como ya hemos dicho, es, según los usuarios, la número uno actual. Se valora la potencia y la compatibilidad con casi todo el catálogo de PlayStation 4.

Xbox Serie X y Xbox serie S

Tiene muchos elementos a tener en cuenta. El diseño es uno de los más originales jamás vistos en una consola. El diseño de la Serie Xbox X destaca por su claridad y funcionalidad. En la parte delantera, hay una ranura en el reproductor, una toma USB, el botón de encendido, la conexión inalámbrica a los periféricos y el botón de parada. En la parte trasera, dos puertos usb, el puerto hdmi 2.1, un puerto de expansión de memoria, el enchufe de conexión de cables y el enchufe de alimentación.

Los títulos que Microsoft garantiza que serán optimizados de inmediato para su nueva videoconsola: Forza Horizon 4, Gears 5, Destiny 2, Gear Tactics, Sea of Thieves y The Touryst. Y la casi total compatibilidad con todo el catálogo de la anterior Xbox One.

PlayStation 4 Pro

Desde que en 1994 Sony lanzara la primera PlayStation, se han sabido posicionar como una de las grandes marcas. La PlayStation 4 Pro es la última revisión de la PS4 original de 2013 y cuenta con una GPU mejorada que le da a esta consola una capacidad de 4K y un rendimiento mejorado con PlayStation VR, el propio auricular de realidad virtual de Sony. La PS4 también incluye un controlador DualShock rediseñado y mejorado, y el más reciente DualShock 4 está entre los mejores gamepads jamás diseñados.

Hasta hace bien poco la PS4 Pro era la única consola de juegos capaz de jugar en una resolución de 4K (3.840 x 2.160). Aparte de su hardware potenciado y sus capacidades de 4K HDR, donde la PS4 Pro realmente brilla es en su biblioteca de juegos. La PS4 tiene posiblemente la mejor gama de juegos, incluyendo muchos que otras consolas como la Xbox One no reciben como Bloodborne o The Last of Us.

El mayor inconveniente de la PlayStation 4 Pro es, con diferencia, su curiosa falta de un reproductor de Blu-Ray de 4K.

Xbox One S

Es una de las consolas más fáciles de usar y la principal competidora de la PS4. Cuenta con un hardware impresionante y esto, unido a su relación calidad precio la hacen estar en la lista de mejores consolas de videojuegos 2022.

La Xbox One S es la segunda actualización de la consola de octava generación de Microsoft. Se presenta con un hardware mejorado y capacidad de transmitir vídeo 4K y reproducir Blu-Rays Ultra HD. El cuadro de mandos se ha actualizado con una nueva conectividad Bluetooth que permite usarlo con Windows 10 sin necesidad de un adaptador inalámbrico, algo conveniente para los que juegan en PC.

En cuanto a juegos, PlayStation 4 puede tener una ligera ventaja con su catálogo, pero la Xbox One no se queda atrás con impresionante lista de títulos. Algunos en exclusiva como Halo o Gears of War. Además, es compatible con un gran y creciente número de títulos de Xbox 360.

La Xbox One S también destaca en sus capacidades multimedia. Junto con un reproductor de Blu-Ray 4K, la Xbox ofrece un gran soporte para los servicios de streaming más populares como Netflix. Teniendo en cuenta su hardware y sus amplias capacidades multimedia, la S es posiblemente el mejor consola de videojuegos calidad precio para el hogar en este momento.

Nintendo Switch

Una de las marcas más reconocida del mercado de las videoconsolas es Nintendo y dentro de esta familia destaca la Switch, dirigida a un público que busca el juego portátil. En ese terreno, esta consola es la mejor.

La nueva Nintendo Switch es la más ambiciosa hasta ahora.

Su diseño híbrido 2 en 1 te permite usar el Switch como una consola de juegos para el hogar con su estación de acoplamiento conectada al televisor, o si quieres usarlo como un dispositivo portátil, el «cuerpo» en forma de tableta de la consola puede deslizarse fuera de su acoplamiento para que puedas llevarte tus juegos a cualquier lugar.

La Nintendo Switch también ofrece una gran experiencia de juegos familiares en casa. Los mandos extraíbles también facilitan el reparto de los mandos y permiten que tus amigos y familiares se unan a la diversión a tu lado.

La parte mala es que tiene una lista de títulos un tanto escasa, y no es compatible con juegos de otras generaciones. Lo bueno es que están disponibles todos los clásicos como Zelda, Mario Kart, Kirby o Super Smash Bros. Y numerosos desarrolladores externos también se han comprometido a llevar sus juegos a la nueva consola de Nintendo.

