La Fundación de La Villita: Impulsando el emprendimiento

Cuando se trata de fomentar el emprendimiento, la Fundación de Little Village (FLV, por sus siglas en inglés), con sede en Chicago, está a la vanguardia. La FLV es dirigida por Kim Close como directora ejecutiva, una exemprendedora que lidera el trabajo de sus tres programas de emprendimiento Juntos: Juntos lanzamos, Juntos emprendemos y Juntos avanzamos, que se vienen llevando a cabo anualmente durante los últimos cinco años. Estos programas demuestran su compromiso de proporcionar conocimientos empresariales y equipar a los futuros y actuales emprendedores con las habilidades esenciales y el apoyo necesario para tener éxito en un mercado competitivo. Como instructor del programa, junto a Lisandra Martínez, JD, quien tiene un talento especial para fomentar el emprendimiento, tuve el privilegio de aportar mis experiencias e ideas para desarrollar el plan de enseñanza de finanzas desde su inicio.

Programas innovadores para el crecimiento empresarial

Los programas Juntos adoptaron un enfoque único que va más allá del desarrollo tradicional del emprendimiento. Según la FLV, los programas ayudan a las nuevas empresas y pequeñas empresas. Juntos Lanzamos, por ejemplo, ofrece un programa en español dirigido a asistir a los participantes con el registro adecuado de negocios y asistencia técnica en áreas legales, contables y financieras. El programa también proporciona mentoría en alfabetización financiera, asuntos legales y marketing/redes sociales, entre otros. Este enfoque personalizado en español reconoce los desafíos y oportunidades específicos que enfrentan los latinos en el área de Chicago, proporcionando una base para las habilidades empresariales y el crecimiento como propietarios de negocios.

Apoyando a los emprendedores latinos

Proporcionar apoyo y recursos para que las personas desarrollen sus habilidades empresariales es crucial, especialmente después de la covid-19, cuando muchos latinos buscaron iniciar sus propios negocios, a menudo desde sus hogares. Mientras que muchos programas apoyan a los emprendedores y pequeñas empresas en el área de Chicago, la FLV se destaca por abordar la brecha idiomática que enfrentan muchos inmigrantes de habla hispana. Al ofrecer sus programas en español, junto con mentoría, la FLV ayuda a los participantes a navegar las complejidades de iniciar un negocio, desarrollar una idea y hacer que sus pequeñas empresas sean viables y rentables con estrategias financieras sólidas.

De hecho, según la FLV, el 67% de los participantes prefieren tomar el programa en español en lugar de en inglés. En cuanto a la demografía, el 85% de los participantes son mujeres, la edad promedio de los participantes es de 44 años y el 77% actualmente posee o dirige una pequeña empresa. Además, el 37% de los participantes tiene un negocio de alimentos o restaurantes.

Los emprendedores que participan en estos programas reciben el apoyo y las herramientas que necesitan para tener éxito y contribuir positivamente a la economía local. La FLV también brinda apoyo tangible a los emprendedores otorgando micropréstamos y subvenciones a empresas viables, especialmente aquellas que han aplicado los conceptos y realizado el trabajo en sus planes financieros empresariales. Con el respaldo de fundaciones privadas, esta asistencia financiera empodera a los propietarios de pequeñas empresas para prosperar y crecer, fortaleciendo aún más a la comunidad.

Mi participación y contribuciones

Aplaudo a la FLV por su compromiso visionario de ayudar a los propietarios de pequeñas empresas y me siento profundamente honrado de servir como instructor. En años anteriores, me acerqué a una Cámara de Comercio local en Little Village para ayudar con una iniciativa similar debido a la evidente necesidad. Aunque realicé algunos talleres, no fue hasta que la FLV se puso en contacto conmigo para ayudar a desarrollar un programa personalizado que, a través del esfuerzo colectivo patrocinado por la Fundación, se hizo realidad. Mi participación se basa en una trayectoria diversa que incluye roles como emprendedor, profesor de finanzas en Dominican University, mentor en varias incubadoras, exbanquero, banquero de inversiones, miembro de la junta de varias organizaciones, cofundador de una organización sin fines de lucro, inversionista y autor. Esta mezcla ecléctica de experiencias me ha permitido desarrollar una perspectiva amplia sobre el emprendimiento, que comparto con entusiasmo con los participantes de la FLV.

Empoderando a los emprendedores con conocimiento

Con ocho años de experiencia como emprendedor después de mi carrera en la industria de servicios financieros, he encontrado mi parte de obstáculos y triunfos. Entiendo la importancia del análisis de flujo de caja, la planificación estratégica, la fijación de metas y el establecimiento de redes en un ecosistema empresarial. Estos no son solo términos de moda en el emprendimiento; son elementos fundamentales que han guiado mis negocios. Un aspecto clave que enfatizo a los participantes del programa es la idea de crear un plan como una hoja de ruta basada en el flujo de caja proyectado para lograr la viabilidad financiera y la rentabilidad. Pensar estratégicamente implica alinear las acciones con los objetivos basados en planes financieros.

Involucrando y dando mentoría a los emprendedores

El programa Juntos de la FLV se extiende por seis semanas, ofreciendo una plataforma vital para impartir lecciones esenciales y fomentar discusiones profundas con los propietarios de negocios. Los participantes se embarcan en un viaje integral hacia el emprendimiento y las finanzas, cubriendo temas diversos como estrategias de marketing dirigidas por Lisandra y gestión de flujo de caja, que enseño personalmente. Cuento con el apoyo de estudiantes de finanzas en la universidad donde enseño, aprovechando su dominio de Excel para asistir a los participantes del programa. Juntos, ayudamos a los propietarios de pequeñas empresas a desarrollar plantillas de flujo de caja personalizadas, permitiéndoles evaluar y lograr operaciones sostenibles. Según la base de datos de la Fundación, cada participante recibió un promedio de tres horas de asesoramiento en 2023, lo que subraya nuestra dedicación al crecimiento empresarial de los participantes.

Como instructores, Lisandra y yo vamos más allá de la enseñanza; dando mentoría e inspiramos a los participantes para ejecutar sus planes de manera efectiva. Lisandra describe acertadamente nuestro enfoque: “A lo largo de las siete a trece semanas dedicadas a enseñar a los emprendedores en los programas Juntos, soy testigo de un crecimiento y desarrollo notables en sus negocios. Estos programas no solo les proporcionan herramientas y conocimientos esenciales, sino que también fomentan un fuerte sentido de comunidad y colaboración”. Ella señala: “Con el tiempo, los participantes implementan estrategias efectivas, mejoran sus habilidades y expanden sus negocios, logrando resultados que trascienden el programa”. Lisandra concluye: “Es verdaderamente inspirador ver cómo su dedicación y esfuerzos se traducen en éxitos tangibles y sostenibles en el mundo empresarial”.

Testimonios impactantes

Uno de los aspectos más gratificantes de mi rol académico en este programa ha sido la oportunidad de dar mentoría a propietarios de pequeñas empresas. He escuchado repetidamente testimonios inspiradores sobre los beneficios invaluables que los emprendedores obtienen de nuestros programas. Por ejemplo, Katia Tamara, fundadora de Canela Granola, LLC, expresó su gratitud, señalando que el programa elevó su comprensión de las finanzas empresariales a un nivel superior. Otra participante, Leticia Sagaon, fundadora de VeryBonita, Inc., compartió cómo mis clases le ayudaron a darse cuenta de la importancia de la gestión financiera, particularmente separando cuentas personales y comerciales y manteniendo un flujo de caja bien gestionado.

Brenda Sánchez, propietaria de SignNerds, Inc., destacó cómo el programa proporcionó ideas valiosas que implementó en su negocio familiar, heredado de su padre. Estas ideas incluyeron la preparación de estados de flujo de caja, la organización de roles comerciales de manera más efectiva y la comprensión de la capacidad crediticia, todo lo cual ha permitido a su familia enfocarse en el desarrollo estratégico del negocio. Aida Flores y su esposo, fundadores de Total Nutrition Belmont, LLC, mencionaron que el programa mejoró significativamente su capacidad para proyectar números comerciales, pavimentando un camino más claro hacia la rentabilidad.

En general, el programa Juntos tiene una tasa de graduación del 60%, lo que refleja su impacto sustancial en el fomento de propietarios de negocios capacitados dentro de nuestra comunidad.

Elevando a la comunidad latina

La retroalimentación de los participantes destaca no solo el éxito empresarial, sino también la elevación de la comunidad latina en nuestra ciudad. Al nutrir a los propietarios de pequeñas empresas y equiparlos con herramientas y conocimientos, fortalecemos a los emprendedores individuales y contribuimos al avance colectivo de los latinos en el área de Chicago. En 2023, la Fundación de Little Village encuestó a sus participantes y encontró que el 93% estaban satisfechos o muy satisfechos con los programas y servicios ofrecidos. Además, el 89% de los participantes creían que su negocio se fortaleció después de participar en el programa Juntos. Juntos, podemos alcanzar nuevas alturas y romper los techos de cristal que puedan interponerse en nuestro camino.

Mirando hacia el futuro

Al reflexionar sobre mi trayectoria con los programas de la FLV, me lleno de esperanza y emoción por el futuro del emprendimiento latino. Confío en que los participantes llevarán adelante la sabiduría y los conocimientos adquiridos, continuando con el aprendizaje y convirtiéndose en catalizadores del cambio y el progreso en sus vecindarios y comunidades. A través de programas como Juntos, la FLV está escribiendo un nuevo capítulo en la historia del emprendimiento latino, uno definido por el empoderamiento, la diversidad y el compromiso con la excelencia.

“Aprovechar su fuerza como inmigrantes trabajadores no es una barrera, sino un peldaño”.

– Linda Alvarado, una empresaria latina pionera y CEO de Alvarado Construction, Inc.