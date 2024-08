40 claves de la democracia en Estados Unidos: #40 EL JURAMENTO EN LA INAUGURACIÓN PRESIDENCIAL

El juramento en la inauguración presidencial es el acto mediante el cual el presidente electo jura fidelidad a la Constitución, promete desempeñar fielmente las funciones de su cargo y asume oficialmente la presidencia de Estados Unidos. Este juramento es administrado por el juez jefe de la Corte Suprema de Estados Unidos durante la ceremonia de inauguración.

El juramento presidencial es un momento solemne y simbólico que marca el inicio oficial de una presidencia y para ello los presidentes usualmente realizan el juramento sobre un ejemplar de la Biblia con significado histórico o personal, aunque utilizar ese libro no es requerido por la ley y ha habido algunas inauguraciones en las que la Biblia no se ha utilizado.

Por ejemplo, el 20 de enero de 2021, Joe Biden tomó el juramento administrado por el juez John Roberts utilizando un ejemplar personal de la Biblia que ha sido propiedad de su familia desde 1893.

El juramento presidencial usado en la actualidad reza en inglés: “I do solemnly swear [or affirm] that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States” (“Yo juro [o afirmo] solemnemente que ejerceré fielmente el cargo de Presidente de Estados Unidos y que, al máximo de mi capacidad, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de Estados Unidos”).