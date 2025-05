La Cámara de Comercio de La Villita confirma que el Desfile Patrio Mexicano será el 14 de septiembre

La Cámara de Comercio de La Villita anunció que el tradicional desfile de la Independencia de México, que cada septiembre se realiza en la Calle 26, sí se llevará a cabo este año. La Cámara señaló en un comunicado que aunque en tiempos recientes las tensiones políticas actuales han forzado la cancelación de varios festivales, el desfile patrio mexicano en La Villita sí se realizará el próximo domingo 14 de septiembre 2025, bajo el lema “Orgullo y poder: nuestra fuerza, nuestro legado”.

La Raza se comunicó con Jennifer Aguilar, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de La Villita, para hablar del desfile patrio de la comunidad mexicana. A pesar de la incertidumbre por las redadas y detenciones de inmigrantes indocumentados, Aguilar y la Cámara de Comercio de La Villita confían en que el desfile en la Calle 26, al que cada año acuden cientos de miles de personas, se llevará a cabo en plena seguridad.

¿Piensa la Cámara de Comercio de La Villita que las condiciones son seguras para llevar a cabo el desfile este año?

Sí, consideramos que las condiciones son seguras. El evento más reciente de gran escala en nuestra comunidad fue la marcha del 1 de mayo, donde miles de personas participaron de manera pacífica y sin incidentes. Creemos que lo mismo aplica para el Desfile de Independencia. Estamos trabajando de manera coordinada para garantizar un evento seguro para todos.

¿La mayoría de los miembros de la Cámara son del mismo sentir?

Sí, absolutamente. Este desfile es una celebración profundamente importante para nuestra comunidad. Existe un sentir colectivo entre nuestros miembros de que las tradiciones deben continuar y que no podemos permitir que el miedo nos silencie.

¿La ciudad les garantiza ayudarlos con la seguridad del evento como lo hizo con la marcha del 1 de mayo?

Sí, como cada año, la ciudad ha mostrado disposición para colaborar en temas de seguridad pública. Además, la Cámara de Comercio invierte recursos propios para contratar seguridad privada con el fin de reforzar la protección y garantizar un ambiente familiar y seguro para todos los asistentes.

El Desfile de la Independencia de México, en la Calle 26 de La Villita, es un evento icónico de Chicago y todo el medio oeste, al que cada año acuden cientos de miles de personas. (Cortesía Cámara de Comercio de La Villita) Crédito: Cortesía

¿De ser así y se lleva a cabo el Desfile Patrio, también se llevará a cabo la Ceremonia del Grito?

Ese evento no es organizado por la Cámara de Comercio de La Villita, por lo tanto, no podemos confirmar si se llevará a cabo o no.

¿Extiende usted una invitación al público mexicano a celebrar el 16 de septiembre 2025?

¡Claro que sí! Invitamos a toda la comunidad a acompañarnos en La Villita el domingo 14 de septiembre al mediodía para celebrar juntos el tradicional Desfile de la Independencia Mexicana, que iniciará en el Arco de La Villita. Vengan con orgullo a celebrar nuestras raíces, a apoyar a nuestros negocios locales y a demostrar que como comunidad no nos intimidamos ante las adversidades. Nuestro orgullo y poder como mexicanos se hace presente en las calles de La Villita.

Más información en www.littlevillagechamber.org.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust y de la iniciativa Press Forward.