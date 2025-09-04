window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}
Chicago expande las campañas ‘Conozca sus derechos’ y de Preparación Familiar ante posible embestida de ICE

Ofrece información en el sitio web www.chicago.gov/IMRR además de materiales para estar preparado en caso de operativos de Inmigración

La portada del nuevo sitio web de la Oficina de Derechos de Inmigrantes, Migrantes y Refugiados (IMRR) de la Ciudad de Chicago. (www.chicago.gov/IMRR)

La portada del nuevo sitio web de la Oficina de Derechos de Inmigrantes, Migrantes y Refugiados (IMRR) de la Ciudad de Chicago. (www.chicago.gov/IMRR) Crédito: Cortesía

Avatar de Ashley Quincin

Por  Ashley Quincin

En respuesta a la posibilidad de un despliegue masivo de agentes de Inmigración y de la Guardia Nacional, la Ciudad de Chicago anunció la expansión de su campaña ‘Conozca sus derechos’ (KYR) y el lanzamiento de una nueva campaña de Preparación Familiar (FPC) destinada a ayudar a las familias inmigrantes, refugiadas y de estatus mixto a mantenerse informadas y preparadas.

El alcalde Brandon Johnson y la Oficina de Derechos de Inmigrantes, Migrantes y Refugiados (IMRR) presentaron las iniciativas, que incluyen un sitio web recientemente mejorado (www.chicago.gov/IMRR) y fácil de usar, diseñado específicamente para ofrecer recursos accesibles a las comunidades inmigrantes y refugiadas.

“La Campaña de Preparación Familiar brinda a nuestras comunidades las herramientas que necesitan para mantenerse informadas en este momento”, dijo el alcalde Johnson. “Mi administración no permitirá que nuestras comunidades se vean consumidas por el miedo y la incertidumbre”.

La vicealcaldesa Beatriz Ponce de León añadió que los programas son fundamentales para empoderar a las familias a tomar decisiones informadas.

“En tiempos de incertidumbre, es fundamental que los habitantes de Chicago estén informados y empoderados para tomar las mejores decisiones para ellos y sus seres queridos”, afirmó.

La Campaña de Preparación Familiar se basa en los esfuerzos existentes de KYR de la ciudad, enfatizando tres principios guía: Mantente informado, Prepárate y Mantente conectado. Proporciona a las familias inmigrantes y refugiadas herramientas para planificar situaciones que podrían involucrar la separación familiar debido a la aplicación federal de leyes de inmigración.

Estos recursos incluyen paquetes imprimibles y rellenables del Plan de Preparación Familiar disponibles en varios idiomas, infografías y guías con recursos confiables y contactos comunitarios, y talleres en asociación con organizaciones como el Chicago Legal Protection Fund y la Chicago Public Library, que ofrecen orientación paso a paso para crear planes de seguridad y comunicación.

El sitio web recientemente mejorado de IMRR también ofrece orientación paso a paso para familias e individuos inmigrantes, gráficos claros y recursos adaptados a las necesidades únicas de las comunidades inmigrantes y refugiadas, incluyendo información sobre servicios, protecciones y derechos legales.

IMRR celebró su primer taller virtual de Preparación Familiar este jueves a las 6 pm, con sesiones adicionales programadas todos los jueves por la noche durante el mes. Los residentes pueden registrarse en línea y acceder a más información a través del sitio web de IMRR.

“Continuaremos proporcionando información actualizada para que todas las familias de Chicago estén preparadas”, dijo el alcalde Johnson.

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust y de la iniciativa Press Forward.

