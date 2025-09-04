Chicago expande las campañas ‘Conozca sus derechos’ y de Preparación Familiar ante posible embestida de ICE

En respuesta a la posibilidad de un despliegue masivo de agentes de Inmigración y de la Guardia Nacional, la Ciudad de Chicago anunció la expansión de su campaña ‘Conozca sus derechos’ (KYR) y el lanzamiento de una nueva campaña de Preparación Familiar (FPC) destinada a ayudar a las familias inmigrantes, refugiadas y de estatus mixto a mantenerse informadas y preparadas.

El alcalde Brandon Johnson y la Oficina de Derechos de Inmigrantes, Migrantes y Refugiados (IMRR) presentaron las iniciativas, que incluyen un sitio web recientemente mejorado (www.chicago.gov/IMRR) y fácil de usar, diseñado específicamente para ofrecer recursos accesibles a las comunidades inmigrantes y refugiadas.

“La Campaña de Preparación Familiar brinda a nuestras comunidades las herramientas que necesitan para mantenerse informadas en este momento”, dijo el alcalde Johnson. “Mi administración no permitirá que nuestras comunidades se vean consumidas por el miedo y la incertidumbre”.

La vicealcaldesa Beatriz Ponce de León añadió que los programas son fundamentales para empoderar a las familias a tomar decisiones informadas.

“En tiempos de incertidumbre, es fundamental que los habitantes de Chicago estén informados y empoderados para tomar las mejores decisiones para ellos y sus seres queridos”, afirmó.

La Campaña de Preparación Familiar se basa en los esfuerzos existentes de KYR de la ciudad, enfatizando tres principios guía: Mantente informado, Prepárate y Mantente conectado. Proporciona a las familias inmigrantes y refugiadas herramientas para planificar situaciones que podrían involucrar la separación familiar debido a la aplicación federal de leyes de inmigración.

Estos recursos incluyen paquetes imprimibles y rellenables del Plan de Preparación Familiar disponibles en varios idiomas, infografías y guías con recursos confiables y contactos comunitarios, y talleres en asociación con organizaciones como el Chicago Legal Protection Fund y la Chicago Public Library, que ofrecen orientación paso a paso para crear planes de seguridad y comunicación.

El sitio web recientemente mejorado de IMRR también ofrece orientación paso a paso para familias e individuos inmigrantes, gráficos claros y recursos adaptados a las necesidades únicas de las comunidades inmigrantes y refugiadas, incluyendo información sobre servicios, protecciones y derechos legales.

IMRR celebró su primer taller virtual de Preparación Familiar este jueves a las 6 pm, con sesiones adicionales programadas todos los jueves por la noche durante el mes. Los residentes pueden registrarse en línea y acceder a más información a través del sitio web de IMRR.

“Continuaremos proporcionando información actualizada para que todas las familias de Chicago estén preparadas”, dijo el alcalde Johnson.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust y de la iniciativa Press Forward.