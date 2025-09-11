Artistas de Oaxaca realizan talleres en Chicago para celebrar la herencia mexicana

La organización Latinos del Suroeste (LOS) de Chicago llevará a cabo una serie de eventos del 14 al 20 de septiembre para celebrar la Independencia de México.

Invitados desde México son los artistas Alma Patiño y Omar Díaz, originarios de Ocotlán de Morelos, en Oaxaca, México.

Ambos artistas, cuyo arte está lleno de color e imágenes, ofrecerán talleres de pintura y grabado, dijo Héctor Rico, director ejecutivo de la organización LOS.

Los talleres están dirigidos a toda la familia y habrá una cata de Mezcal solo para adultos, se informó.

La cata de mezcal es una prueba del mezcal basado en los sentidos de vista, olfato y gusto.

Ambos talentosos artistas vienen a la ciudad de Chicago por parte de la Misión Cultural Rural 14, de Oaxaca.

Para hacer la visita de ambos artistas posible, dijo Juan de Dios Matus, también afiliado a la organización LOS, el activista Héctor de Alva viajó de Chicago a Oaxaca para planear la visita.

“Creo que, entre tanto caos actual en Chicago por el miedo sobre temas de inmigración, es un bálsamo cultural esta visita en el marco de las Fiestas Patrias de México”, dijeron ambos Rico y Matus.

La artista oaxaqueña Alma Patiño. (Cortesía Juan Matus/LOS) Crédito: Cortesía

A continuación, el horario de los talleres de los artistas Alma Patiño y Omar Diaz, de Oaxaca:

Septiembre 15, 2025: El Grito en Pilsen de 5 pm a 8 pm.

Septiembre 17, 2025: La Casa de Cultura, 2057 W. 18th Street, en Chicago, de 6 pm a 8 pm.

Septiembre 18, 2025: LOS Youth Center, 3919 W. 63rd Street, Chicago, Illinois, previo registro al 773-424-5294 de 5 pm a 7 pm.

Septiembre 19, 2025: Organización Latinos del Suroeste, 4051 W. 63rd Street, Chicago, Illinois de 6 pm a 8 pm.

Septiembre 20, 2025: El Grito, 375 W. Briarcliff, Bolingbrook, Illinois, 4 pm a 8 pm.

Los lectores interesados en los talleres, por favor llamar a la organización LOS al teléfono 773-581-1900.

