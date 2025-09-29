Exigen alto a redadas en tiendas Home Depot y establecer en Chicago centros seguros para que jornaleros busquen empleo

Varios grupos de respuesta rápida (organizaciones que alertan a la comunidad sobre redadas y actividad de agentes de inmigración en su localidad), organizaciones laborales y algunos funcionarios electos llevaron a cabo este lunes 29 de septiembre por la mañana un enérgico llamado a “poner un fin al terrorismo” de los agentes armados de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) en las tiendas de la cadena The Home Depot.

Ha sido común que jornaleros inmigrantes ofrezcan su mano de obra frente a tiendas Home Depot, en donde en ocasiones han sido objeto de abusos y, ahora, son blanco allí de operaciones de ICE.

Congregados en 4555 S. Western Avenue, en la zona verde entre el boulevard y la avenida Western, los activistas denunciaron las redadas y pidieron la creación de centros de empleo seguros para la comunidad.

Giovanni Celaya, de la organización Unión Latina de Chicago, dijo que las redadas y detenciones, como las que se llevaron a cabo el pasado 16 de septiembre en la Home Depot de la Calle 87, “son abusos y violaciones a los derechos humanos de los más vulnerables”.

Ahí, dijo Celaya, los agentes bloquearon las salidas y detuvieron a varios inmigrantes.

“Los agentes dicen que vienen a combatir el crimen, pero solo vienen a infligir violencia a nuestras comunidades”, dijo Celaya.

Entre los discursos de los oradores los cerca de 50 congregados gritaron consignas, entre ellas: “Dilo fuerte, dilo claro, los inmigrantes son bienvenidos aquí”, “No más detenciones sin proceso debido, no más redadas, esto es violencia, esto es odio” y “Arriba la gente, juntos somos fuertes”.

Otra oradora, quien dijo llamarse “Amanda” y ser parte del equipo de Respuesta Rápida del Suroeste (Southwest Side Rapid Response) de la ciudad, dijo a los asistentes que del total de las personas arrestadas bajo la ‘Operación Midway Blitz’ de ICE, “la mitad no tienen un antecedente criminal”.

“Ellos [los agentes de ICE] hacen a nuestros vecindarios peligrosos y secuestran a los inmigrantes”, dijo Amanda.

“El pasado jueves unos veinte agentes asaltaron a un miembro de nuestro equipo”, dijo Amanda. “Y luego detuvieron a tres ciudadanos de este país y a uno lo dejaron libre a una distancia lejos de ahí”.

Amanda hizo un llamado a los funcionarios electos, que representan a las comunidades de inmigrantes, para hacer más y “demandar justicia y dignidad contra esta ocupación militar.”

Amanda también agregó que es necesario crear sitios seguros donde los que buscan empleo pueda solicitar trabajo sin temor a ser detenido por agentes de ICE, quienes, afirman los activistas, andan con sus rostros cubiertos, armados y sin ninguna identificación en su persona.

“Mantener la seguridad por estos agentes nunca ha sido su tarea”, destacó Amanda.

Otra oradora, quien se identificó a La Raza solo como “Jessica”, dijo que ella fue testigo de las detenciones en la tienda Home Depot de Armitage y Western el 25 de septiembre.

Jessica dijo que un guardia y dos hombres armados la amenazaron ese día y le indicaron que ella está “traspasando propiedad privada”.

Jessica, quien también pidió que la ciudad se pronuncie y pida la creación de centros de empleo seguros, finalizó diciendo que “la gente no está segura acudiendo a compras a Home Depot”.

Entre los grupos y organizaciones que auspiciaron esta acción de protesta figuran Raise the Floor Alliance, Union Latina de Chicago, Northwest Side Rapid Response, Berwyn/Cicero Rapid Response, Southwest Side Rapid Response, la concejala Julia Ramírez y la senadora estatal Graciela Guzmán.

El grupo Raise The Floor, a través de su vocera Kara Rodríguez, dijo que “los jornaleros desde hace tiempo han enfrentado amenazas de violencia, arrestos, abusos de derechos humanos, robo de salario, y otras precarias condiciones debido a reacciones locales y la naturaleza del trabajo no regularizado.”

