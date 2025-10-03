Revelan datos de arrestos de ICE y de asistencia legal a inmigrantes en el área de Chicago

El Proyecto Resurrección y varias otras organizaciones, además de funcionaron electos anunciaron, el pasado 2 de octubre, el lanzamiento de un un panel informativo en internet para los inmigrantes y personas que busquen y necesiten información confiable sobre sus derechos y las detenciones realizadas por las autoridades de inmigración.

Para acceder al panel informativo, visite: www.trpimmigrantjustice.org/news/legal-assistance-requests-by-the-numbers.

La administración del presidente Donald Trump lanzó a partir de septiembre la ‘Operación Midway Blitz’ para detener y deportar a inmigrantes que se encuentran en el área de Chicago en calidad de indocumentados. Pero se ha reportado que las actividades de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) han afectado también a residentes legales e incluso a ciudadanos y se ha criticado que los agentes federales actúan con frecuencia con violencia y vulnerando derechos básicos.

Según El Proyecto Resurrección y organizaciones que trabajan en conjunto en la zona metropolitana de Chicago, desde el 20 de enero a julio de 2024 han sido detenidas 1,470 personas.

Dado que ni ICE ni el Departamento de Seguridad Interna (DHS) proporcionan cifras actuales de las detenciones, las organizaciones comunitarias, en conferencia de prensa, dijeron que ellos compilaron esta cifra basada en su monitoreo de la actividad de los agentes de ICE en la zona metropolitana de Chicago.

De dicho total de 1,470 detenciones, unas 551 personas detenidas son de origen mexicano.

Otras 275 personas detenidas son de origen venezolano, 104 personas son de origen colombiano, 104 guatemalteco y 82 ecuatoriano.

El panel informativo también destaca los esfuerzos de apoyo legal de la iniciativa Justicia Inmigrante de El Proyecto Resurrección. Tan solo del 22 al 29 de septiembre se recibieron 121 solicitudes de apoyo legal para casos de inmigrantes arrestados. En ese periodo, indica el panel informativo, El Proyecto Resurrección documentó 54 arrestos de inmigrantes en Chicago, 8 en Cicero, 6 en Aurora, 4 en Calumet y 3 en Elgin.

Y del 1 de enero al 29 de septiembre de 2025, la cantidad de casos que le fueron referidos a El Proyecto Resurrección sumaron 786.

En una intervención en un canal de televisión, Eréndira Rendón, vicepresidenta para asuntos de inmigración con el Proyecto Resurrección, dijo que el centro de detención de ICE en Broadview, Illinois, es prácticamente “un agujero negro” ya que casi nada se puede saber de nadie una vez que un inmigrante es llevado ahí.

“No hay ninguna manera de comunicarse con alguien una vez que son llevados ahí”, dijo Rendón en relación al centro de procesamiento en Broadview.

“Los de ICE están quebrando la ley cada día que le niegan a una persona acceso a un abogado”, dijo Rendón.

Rendón agregó que, al ser un centro de procesamiento de detenidos, en Broadview no hay ni camas, ni cafetería y tampoco hay regaderas apropiadas para los detenidos.

Por ejemplo, dijo ella, a los de 150 a 200 detenidos ahí, que es la máxima capacidad que tiene el centro, les traen comidas de niños de los restaurantes de comida rápida más cercanos.

Rendón insistió en que la Constitución del país otorga a todos el derecho a un abogado, pero en el caso de los inmigrantes no se está cumpliendo este derecho.

“Es un hoyo negro en el cual no nos permiten hablar con los detenidos”, preciso Rendón.

Rendón dijo a Fox News que, según sus tabulaciones, “el 60 por ciento de los inmigrantes detenidos en el área de Chicago nunca han tenido antecedentes criminales”.

Y los que, según alega ICE, tienen antecedentes, son mayormente casos de manejar sin una licencia de conducir, indicó Rendón.

Para acceder al panel informativo, visite: www.trpimmigrantjustice.org/news/legal-assistance-requests-by-the-numbers.

Más información sobre derechos y ayuda a los inmigrantes: www.illinoisimmigrationinfo.org.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust y de la iniciativa Press Forward.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.