México exige a EE.UU. esclarecer la muerte de otro migrante detenido por ICE; van 14 decesos

La muerte de otro inmigrante mexicano la semana pasada en un centro de detención en las afueras de Los Ángeles llevó a las autoridades mexicanas a exigir al gobierno estadounidense el esclarecimiento de los hechos, en medio de un total de 14 ciudadanos mexicanos fallecidos en centros de detención en EE.UU.

La muerte de José Guadalupe Ramos Solano fue anunciada este lunes por la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE), en un escrito que especificaba que el hombre, que se encontraba detenido en el centro procesamiento de Adelanto, en California, fue encontrado “inconsciente y sin respuesta” el 25 de marzo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el pasado lunes que el país llevará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de los mexicanos en los centros de detención del Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE) tras la muerte de Ramos-Solano.

La mandataria explicó que el Ejecutivo llevará esta situación por primera vez a la CIDH, al tiempo que enviará cartas a las autoridades estadounidenses para quejarse de la “deficiente atención médica” en el centro de Adelanto.

La muerte de Ramos Solano es la decimocuarta muerte bajo custodia ICE desde que comenzó el año.

Denuncian negligencia y exigen justicia

“El caso del señor José Guadalupe no es un caso aislado es un reflejo de una tendencia alarmante e inaceptable”, expresó Vanessa Calva Ruiz, la directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Cancillería mexicana.

“Mi esposo era muy buena persona, dedicado a su esposa, sus hijos. No era un hombre de problemas. Era muy reservado”, dijo Antonia, esposa de José Guadalupe Ramos Solano, al periódico La Opinión.

“Solo quiero justicia, y pelear por la gente que está ahí, que la muerte de mi esposo sea la última”, afirmó rodeada por sus dos hijos y su abogado Jesús Arias.

Jesús Arias, abogado de Ramos Solano, explicó que su cliente fue detenido en la Corte cuando acudió a pagar una multa. “Llevaremos este asunto ante los tribunales; y velaremos por los derechos constitucionales y humanos del señor Ramos. Además estamos llevando a cabo una investigación privada, de carácter forense, para determinar las causas del fallecimiento porque esta familia y todas las afectadas merecen respuestas”, dijo Arias a La Opinión.

En conferencia de prensa, la familia de Ramos Solano exigió justicia para su padre y para las demás familias que atraviesan situaciones similares en los centros de detención.

“Mi papa no era un criminal, era un trabajador”, aseguró su hijo José Ramos.

“Lo que pasó con mi papá es inhumano, merecemos saber la verdad sobre lo que le pasó a mi papá, quiero justicia para mi papá y justicia para todas las familias que están sufriendo y que están pasando por algo similar”, añadió Gloria Ramos, hija del fallecido.

Las autoridades mexicanas hicieron énfasis en que tan solo en el en el centro de procesamiento de Adelanto en San Bernardino, cuatro personas mexicanas han fallecido “por aparentes complicaciones médicas lo que evidencia un patrón persistente de deficiencias estructurales” entre 2025 y 2026, por lo que agotarán todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar la problemática que presentan algunos de estos centros de detención.

De acuerdo con Calva Ruiz, estos decesos reflejan fallas y negligencias en la operación del lugar, contrarias a normas de EE.UU. y estándares internacionales de derechos humanos.

“A la fecha no hemos recibido respuestas que garanticen la corrección de las condiciones que propician estos fallecimientos”, dijo la directora.

Como respuesta y tras haber llevado a cabo una serie de acciones diplomáticas, Calva Ruiz informó que el gobierno de México planea presentar un escrito de amicus curiae en apoyo al caso judicial L.T. Mesrobian, una demanda presentada el 26 de enero de 2026 contra las condiciones en el centro de detención migratoria de Adelanto.

La demanda, presentada por abogados de Public Counsel y de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), denuncia insalubridad, aislamiento punitivo y limitaciones al acceso de necesidades básicas de la instalación y responsabiliza jurídicamente a las autoridades de ICE de las condiciones de custodia en dicho centro.