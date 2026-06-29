En verano, la tecnología móvil une a los latinos para disfrutar y compartir en familia

Compartir el verano en familia es, para la comunidad latina, una actividad que combina el entretenimiento y el descanso con la convivencia y el amor entre generaciones. Con los niños fuera de la escuela y los padres organizando experiencias de viaje o de descanso, la comunicación móvil es clave para planear, disfrutar y conservar esos momentos inolvidables de los veranos familiares.

Es aquí donde la poderosa red 5G de T-Mobile se convierte en un gran aliado para acercarte a los servicios, la información y la conexión que necesitas para disfrutar el verano de modo accesible, divertido y seguro.

Conexión que te acompaña donde quiera que vayas este verano

Ya sea que te encuentres en la playa con la familia, visitando los lugares mágicos de una hermosa ciudad en el extranjero, disfrutando de un centro de entretenimiento o simplemente descansando en la comodidad de tu hogar, tu teléfono inteligente es parte esencial de tu experiencia de verano. Es donde compartes mensajes, fotos, videollamadas y planeas detalles de tu viaje que te permiten disfrutar al máximo en familia.

Si tienes planes de asistir a un evento con mucha afluencia de público donde puedas perder servicio celular, T-Mobile ayuda a mantenerte conectado con DynamicCX, una nueva función de optimización de red impulsada por IA que permite a la red adaptarse casi en tiempo real, a medida que se modifica la demanda. Así podrás subir un video a redes sociales desde el estadio o pedir transporte después del evento.

Y si tus planes son disfrutar de la naturaleza este verano y te encuentras fuera del área de cobertura tradicional, T-Mobile ofrece el innovador servicio T-Satellite con Starlink, incluido en planes selectos. Mientras puedas ver claramente el cielo, T-Satellite se activa automáticamente en tu teléfono inteligente y te permite enviar mensajes de texto, compartir tu ubicación e incluso comunicarte con servicios de emergencia mediante mensajes a través de Mensajes de Texto al 911 de T-Mobile. Además, tendrás acceso a aplicaciones como WhatsApp, X, AllTrails, AccuWeather y T-Life. Y lo mejor de todo, T-Satellite también está disponible para aquellos que no son clientes de T-Mobile, por solo $10 al mes.

Beneficios para disfrutar a lo máximo

La experiencia con T-Mobile va más allá de una conexión confiable. Desde el primer día que eres cliente de T-Mobile, puedes acceder a beneficios de viaje diseñados para acompañarte en cada aventura. Si planeas viajar en automóvil puedes manejar con confianza al saber que con T-Mobile cuentas con cobertura 5G a nivel nacional y con un año de asistencia en carretera de AAA en ofertas elegibles. Y al momento de descansar en tu destino, puedes aprovechar un excelente ahorro del 15% en marcas participantes de la cadena Hilton. Además, si tus vacaciones te llevan a otro país, T-Mobile te mantiene conectado con datos de alta velocidad y mensajes de texto ilimitados en más de 215 países y destinos.

Y para cuando quieras descansar en casa, los beneficios de streaming, como Netflix y Hulu gratis, con planes elegibles, son una buena opción para relajarte y descansar del sol. Además, con ofertas semanales a través de la app T-Life cada martes con T-Mobile Tuesdays, puedes disfrutar de recompensas en restaurantes, descuento en boletos de cine y mucho más.

Conectando corazones a través de las fronteras

Nuestras familias a menudo viven, se comunican y celebran en tiempo real, incluso cuando los abuelos, primos o tíos están en otros países. Apoyando este estilo de vida multilingüe y transfronterizo de la comunidad hispana, la red ofrece planes inalámbricos internacionales que eliminan las distancias. Si te comunicas con México o Canadá frecuentemente, o viajas allí, planes seleccionados incluyen llamadas, mensajes de texto y datos sin cargos adicionales por roaming. Incluso para los familiares que te visitan de sorpresa, existe la opción de activar una eSIM prepagada para una configuración verdaderamente rápida.

Desde los momentos más emocionantes de visitar un nuevo lugar por primera vez, hasta las conversaciones familiares que cruzan fronteras, la tecnología móvil se ha convertido en una parte esencial de la manera en que las personas viajan y comparten experiencias. Con opciones de entretenimiento, conectividad internacional, beneficios integrados y acceso a la mejor red del país, T-Mobile busca ayudar a que las familias permanezcan este verano siempre cerca de cada momento que no quieren perderse y vivan y compartan plenamente sus viajes y sus reuniones.