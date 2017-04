Piden reintegrar a las aulas a maestra de educación especial de escuela en La Villita

Padres de familia, maestros, líderes comunitarios y estudiantes de la primaria María Saucedo Scholastic Academy luchan contra la suspensión de la docente Sarah Chambers. CPS solo dijo que participó en una ‘mala conducta’, señalamiento que la maestra rechaza

Una carta de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) enviada por correo electrónico a principios de abril dirigida a Sarah Chambers, maestra de educación especial de la primaria María Saucedo Scholastic Academy del vecindario de La Villita, en la que se le indicaba que estaba suspendida marcó el inicio de su lucha para que se le reintegre a las aulas.

Chambers es maestra de educación especial en séptimo y octavo grado y enseña en ese plantel desde que inició su carrera hace ocho años. La docente es bilingüe español/inglés y como maestra ha recibido distinguidas calificaciones y premios. Ella afirma no haber sufrido acción disciplinaria de CPS en toda su trayectoria como maestra.

Maestros, organizadores comunitarios, padres de familia y estudiantes se reunieron el martes afuera de la primaria María Saucedo Scholastic Academy para pedir que CPS reinstale a Chambers en su posición, de la que fue suspendida el pasado 6 de abril.

Según reportes de prensa, a Chambers se le acusa de alentar a un estudiante a optar por no cumplir con la prueba PARCC y podría ser despedida por CPS por un asunto supuestamente de ‘mala conducta’ relacionado con esa examen estandarizado. Acusación que ella niega.

Según el distrito, Chambers podría llevar su caso ante un oficial independiente de la Junta de Educación de Illinois (ISBE). Todavía no hay fecha de audiencia.

Dicen que es en represalia

Emily Bittner, portavoz de CPS, indicó: “La Sra. Chambers participó en una ‘mala conducta’ que creó una causa para pasar a despedirla”.

Bittner no dio detalles del hecho de ‘mala conducta’ en el que supuestamente estuvo involucrada Chambers, pero lo que sí dijo a través de una declaratoria dirigida a La Raza es que Chambers puede presentar su caso ante un oficial independiente de la Junta de Educación de Illinois (ISBE) quien oirá la evidencia.

Por su parte, Ronnie Reese, gerente de comunicaciones del Sindicato de Maestros de Chicago (CTU), señaló que “CTU es consciente de que CPS envió recientemente a una de las integrantes de su Junta Ejecutiva y principales activistas, Sarah Chambers, una carta que la sacó de la primaria María Saucedo Scholastic Academy. La carta no incluía una explicación para su remoción. Joe Moriarty, oficial de Relaciones Laborales de CPS, se puso en contacto con Jesse Sharkey, vicepresidenta de la CTU y le dijo que CPS iba a despedir a la Sra. Chambers por razones relacionadas con la prueba PARCC”.

“El Sindicato cree que las acciones de CPS contra la Sra. Chambers son en represalia por su actividad sindical y abogacía en nombre de estudiantes de educación especial”, señaló Reese a La Raza.

Chambers asegura que siempre ha seguido todas las reglas de los exámenes. “Soy una maestra con distinguidas calificaciones y todos los directores que he tenido siempre me han dado esas calificaciones. Entonces, ¿cómo yo voy hacer algo así para destruir mi trabajo? Eso no tiene sentido”, dijo.

Para la educadora son otros los motivos. “La razón es para silenciarme porque soy activista y defensora de la educación especial y porque estoy en la Junta Ejecutiva del Sindicato”, opinó.

Jesús ‘Chuy’ García, comisionado del Condado de Cook, estuvo presente en la reunión y dijo que al parecer la decisión de suspender a la maestra Chambers está diseñada para infundir temor en otros maestros. “Sarah es un miembro muy activo en el Sindicato de Maestros que ha expuesto las contradicciones dentro del sistema, por eso parece que las motivaciones tienen algo político, queremos que ella regrese al salón de clase porque es una destacada educadora”.

Rebeca Martínez, organizadora de CTU, dijo que están exigiendo que CPS restablezca en su posición a Chambers. “Ella es una líder en la educación especial dentro del Sindicato y ha estado luchando contra los recortes y todas las maniobras de CPS en reducir los servicios de educación especial”.

Más de 3,400 firmas

Chambers es parte de la Junta Ejecutiva de CTU, aboga por los derechos a la educación especial en los estudiantes de la primaria Saucedo y en la ciudad y por las necesidades de los estudiantes LGBTQ.

Hasta el miércoles pasado más de 3,400 personas habían firmado una petición en línea pidiendo que se restablezca a la profesora en dicha primaria.

Jacqueline Góngora, coordinadora de programas para adultos del proyecto de Educación Comunitaria Telpochcalli, cuenta que siempre han visto a la maestra Chambers como “una persona que no solamente se dedicaba a la educación de los niños sino que también abogaba por la educación especial”.

Luisa Lagunas, madre de David Gervacio, estudiante de octavo grado de educación especial, dice que ahora que la maestra Chambers no le enseña a su hijo, porque está suspendida, a él se le está haciendo más difícil realizar sus tareas y estudiar. “Se estresa, ahora me dice que no entiende las clases, que no le explican bien las cosas y la maestra [Chambers] se tomaba su tiempo con ellos, les explicaba bien las cosas con calma y con paciencia, queremos que regrese la maestra Sarah, los niños las necesitan”, comentó.

Chambers dijo que empezó en la escuela Saucedo el día después que se graduó de maestra. “Yo he estado en esta primaria todo el tiempo, esta escuela es como mi segunda casa, los estudiantes como mi familia”, mencionó.