Sin Cara, Místico y ahora Carístico: “La máscara no hace al luchador”

Ha luchado bajo la identidad de tres personajes y todos exitosos. ¿Cómo le hace?

Cuando un promotor lo programa es un éxito garantizado. Místico, antes llamado Sin Cara y ahora Carístico, arrasó el pasado fin de semana en Berwyn, donde demostró por qué es uno de los mejores luchadores del momento.

Haciendo pareja con Discovery, ambos enfrentaron y derrotaron a los hermanos Gran Guerrero y Último Guerrero, pese a que este llegó tarde y ocasionó un retraso a la lucha estrella que la gente supo perdonar.

“Es normal, siempre he dicho que la máscara no hace al luchador, el luchador hace la máscara”, dijo el ‘Príncipe de Plata y Oro’.

Antes se llamó Sin Cara y Místico, y fue un éxito en el Consejo Mundial de Lucha Libre y la organización AAA, pero tuvo que abandonar los personajes porque no le pertenecían.

“No necesito otro nombre, así me ponga ‘Juan Pérez’ la gente reconoce mi trabajo”, dijo.

Y vaya que lo demostró en Berwyn el sábado 29 de abril ante cientos de aficionados que pagaron boleto.

Ante un lleno total en el Eagles Club, Carístico ofreció una lucha aérea que mantuvo de pie a los fanáticos. “Siempre he dicho que la preparación de un luchador es lo que hace al personaje que sea una estrella”, subrayó.

El enmascarado confesó que esta será la última máscara que defienda porque ya no tiene que pedir permiso a nadie. “Esta ya es mía y no tengo problema de luchar donde yo quiera, me la quedo, ya no tengo por qué cambiar de personaje”.

Tras casi 20 años de carrera, Carístico dice que la lucha libre le ha dado y le ha quitado “pero la recompensa es grande”.