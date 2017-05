¿Por qué Verónica Castro no fue a la boda de su hijo Cristian?

La actriz indicó que no conoce a la ahora esposa de su hijo y que no entiende por qué se casaron tan apresuradamente

A mitad de semana, Cristian Castro sorprendió a todos, incluida a su propia familia, al llevar a cabo una boda sorpresa y exprés, en donde contrajo matrimonio por lo civil con su novia Carol Urban, en una ceremonia muy íntima, celebrada en una hacienda de Mérida, Yucatán, en México.

Poco a poco ha surgido información sobre la celebración y lo que más ha sorprendido es que la madre del cantante, Verónica Castro, no estuvo presente en la boda, lo cual ha generado un sinfín de especulaciones, respecto a la relación que existe entre ella y su ahora nuera, a quien parece, no tiene gusto de conocerla.

Recientemente, la actriz concedió una entrevista al programa “Ventaneando” de TV Azteca, en donde aclaró por qué no acudió a la boda de Cristian, asegurando que pensó que todo se trataba de una broma.

“Me mandó una tarjetita la semana pasada, hace unos días, y decía eso (que se casaba), y dije: ‘No, eso es una broma, no puede ser. Es Cristian y es mi hijo, y esto es una tarjetita muy equis”, comentó Verónica.

“Yo ya me río porque si no, me la pasaría muy mal. No puedo enojarme, ni decirles nada… No sé por qué lo hizo correteado, ya están bien maduros los dos y ya saben lo que hacen. Que Dios los bendiga”, finalizó.