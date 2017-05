Guardado y el récord goleador de Chicharito: ‘es un orgullo”

El volante ha sido testigo de lujo en el Tricolor de los 47 goles del artillero tapatío

Si había un partido que la selección mexicana podía darse el lujo de perder, era el amistoso de este sábado contra Croacia (1-2). Fue el primer examen de una serie de encuentros oficiales del verano y algunos de ellos de suma importancia.

Pero la derrota en Los Ángeles deja un momento histórico por el gol 47 de Javier “Chicharito” Hernández con la playera verde para imponer un nuevo récord del equipo nacional de México.

“Chicharito” no se presentó ante los reporteros en el Memorial Coliseum, pero su capitán Andrés Guardado sí lo hizo y resaltó el logro del delantero tapatío.

“Es un orgullo ser parte de este momento para él”, dijo Guardado. “Él sabe que le tengo un gran respeto, una admiración, un gran cariño; que he estado dentro de sus 47 goles desde el primer día que estoy acá, y hablar del goleador histórico de una selección no es hablar poco”.

El “Principito” subrayó su reconocimiento para el actual jugador del Bayer Leverkusen.

“Mucho se le ha criticado, y podrán hablar mal de él y mil cosas, pero no es fácil conseguirlo (el récord) y hay que reconocérselo”.

‘Les pasamos por encima’

En cuanto al partido, Guardado analizó lo realmente importante.

“Nos dimos cuenta que no podemos regalar nada. Aún así creo que fuimos mejores, creo que en la segunda parte pasamos por encima de ellos, no se reflejó en el marcador, pero nos vamos tranquilos, no contentos por la derrota, pero tranquilos de que en la segunda parte plasmamos el futbol que sabe hacer México”, dijo el volante del PSV Eindhoven.

Osorio: parecidos a Honduras y EEUU

El seleccionador Juan Carlos Osorio, que sufrió apenas su segunda derrota desde que hizo cargo de México, también defendió el funcionamiento y lo que pueda ayudar para encarar los siguientes compromisos.

“Me parece un balance muy positivo. Primero, como ejercicio, seguramente que los juegos contra Honduras y Estados Unidos vamos a enfrentar rivales muy parecidos, de pronto Honduras con jugadores más veloces”, estimó el colombiano, que ahora tiene dos derrotas en 21 partidos dirigidos (16 ganados).

“Pero hoy un equipo muy atlético, un equipo con un juego aéreo extraordinario, dominante, y sin embargo los supimos controlar salvo la jugada del minuto 24 (remate afuera)”, agregó Osorio. “Creo que haber tenido la posesión de pelota en 70% y haberla tenido en la cancha de ellos, sugiere que el equipo controló el juego a través de la circulación”.