Así respondió Diplo a las declaraciones que hizo Katy Perry sobre sus parejas sexuales

El productor y DJ recurrió a su sentido del humor para valorar las declaraciones previas de Katy, que le convertían en el tercer mejor amante de su trayectoria sentimental

A la espera de conocer cómo le habrá sentado a John Mayer y Orlando Bloom la llamativa clasificación de amantes que presentó Katy Perry esta semana en medio de un breve repaso a su trayectoria sentimental -hay que recordar que el cantante y el actor ocupan el primer y el segundo puesto de la lista, respectivamente-, al menos el tercero en discordia del ranking, el productor y DJ Diplo, ya se ha pronunciado públicamente sobre las sensaciones que le invaden después de que la artista le haya colgado “la medalla de bronce”.

“He ganado la medalla de bronce en las Olimpiadas del sexo… La verdad es que ni siquiera recuerdo haber mantenido relaciones sexuales con ella“, bromeó el líder de Major Lazer en su cuenta de Twitter dejando entrever, además, que quizá a él la experiencia no le resultó tan satisfactoria como a la estrella del pop.

I won the bronze metal in sex Olympics 🥉 pic.twitter.com/RD2PanuCue — florence mayweather (@diplo) June 12, 2017

I don't even remember having sex — florence mayweather (@diplo) June 12, 2017

Más allá de evaluar las artes amatorias de sus más recientes compañeros de cama, lo cierto es que en ningún momento Katy Perry se ha animado a profundizar algo más en las causas que explican por qué ninguno de esos tres idilios llegó a buen puerto.

Como respuesta a este silencio sepulcral de la cantante, las especulaciones en torno a su vida amorosa no han hecho otra cosa que intensificarse con el paso del tiempo, especialmente a la hora de indagar en los factores que habrían jugado un papel fundamental en su reciente separación de Orlando Bloom.

“Katy quería tener hijos y casarse, mientras que Orlando prefería dejar las cosas como estaban porque ya ha pasado por ello. Con 32 años, Katy no quiere perder más el tiempo y necesita alguien que tenga la misma mentalidad que ella. Eso no significa que Orlando y Katy no se lo hayan pasado bien juntos, de hecho su romance les ha ayudado a ambos a pasar página en muchos sentidos. Pero la verdad es que no son compatibles para una relación seria”, explicaba hace unas semanas una fuente a la revista People.