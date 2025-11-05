Dónde obtener ayuda de alimentos en Chicago
Una guía sobre dónde encontrar ayuda en alimentos en Chicago ante la suspensión del beneficio público de cupones de comida
El Banco de Alimentos de Chicago y numerosas organizaciones operan despensas y programas de emergencia en apoyo de las familias, ante la crisis por la suspensión del programa público SNAP (cupones de comida). Esta es una lista de algunas de las opciones donde las personas pueden obtener ayuda de comida en Chicago. El Great Chicago Food Depository, o Banco de Alimentos de Chicago, ofrece más información sobre cómo recibir ayuda y también sobre cómo ayudar.
En múltiples partes de Chicago
- Banco de alimentos de Chicago: www.bancodealimentoschicago.org/comida/.
- Care for Friends ofrece comidas calientes, ropa y asistencia médica básica. Opera tres comedores y dos despensas:
- 5749 N. Kenmore Ave. (Edgewater): comidas y despensa los jueves, 10:30 am–12:30 pm.
- 530 W. Fullerton Pkwy (Lincoln Park): comidas los lunes y sábados, 10:30 am–12:30 pm; despensa 11 am–1 pm.
- 1936 S. Michigan Ave. (South Loop): comidas los domingos, 6:45–8:30 pm.
- The Love Fridge es una red comunitaria de ayuda mutua con 17 refrigeradores activos en Chicago, incluyendo los barrios de Englewood, Humboldt Park, La Villita y Rogers Park. Están abiertos las 24 horas y son accesibles para todos.
Zona Oeste
- Pan de Vida Food Pantry: 2701 S Lawndale Ave. Chicago, IL 60623. Abierta martes de 8 am–12 pm, miércoles 3 pm–6pm, jueves 8 am–12 pm, sábado 9 am–12 pm.
- Onward Neighborhood House: 5433 W. Diversey Ave. Despensa martes y jueves 3–6 pm.
- Above and Beyond Food Pantry: 817 S. Pulaski Rd. Abierta lunes–viernes 12–3 pm, sábados 10 am–12 pm (compras para personas mayores desde las 11 am).
- Parroquia de San Pío V: 1919 S. Ashland Ave. Sirve 500 comidas calientes cada semana lunes, viernes y sábado a las 12:30 pm La despensa entrega bolsas de comida los martes 2–4 pm.
- El Mercadito: 3533 W. North Ave. Reparto de comida lunes, miércoles y viernes 9 am–1 pm; mercado en línea tercer jueves del mes.
- The Lord’s Kitchen: 5224 N. Kedzie Ave. Despensa y comedor los miércoles y viernes por la tarde.
- Pilsen Food Pantry: 2124 S. Ashland Ave. Lunes–miércoles y viernes 10 am–1:30 pm, jueves 2–5 pm Comida gratuita para cualquier persona.
- The Southwest Collective: Opera despensas y refrigeradores 24/7 en el suroeste de Chicago (44th & Laporte y 5522 S. Pulaski Rd). Distribuciones los lunes y viernes a las 6 pm.
Zona Sur
- All Things Through Christ: 6600 S. Hermitage. Despensa semanal los sábados 9–11 am.
- Brave Space Alliance: 1515 E. 52nd Place. Despensa comunitaria lunes–jueves 10 am–4 pm, viernes 10 am–2 pm.
- Chosen Bethel Family Ministries: 6201 S. Sangamon St. Despensa lunes 4–6 pm y jueves 1–3 pm.
- Frieda’s Place: 1438 W. 51st St. Despensa y comedor martes y jueves 8–10:30 am, domingos 9–11 am.
- St. James Food Pantry: 2907 S. Wabash Ave. Martes–jueves 9–11 am; almuerzos calientes lunes–jueves 1–3 pm; entregas semanales a domicilio los miércoles y jueves.
- St. Sabina Church Food Pantry: 1120 W. 79th St. Lunes–miércoles 9 am–3 pm.
Zona Norte
- Care for Real atiende a residentes de los códigos postales 60640, 60660, 60645, 60626 y 60659.
- Despensa Edgewater: 5840 N. Broadway, lunes 4–6 pm, miércoles 9 am–12 pm, sábado 9 am–1 pm.
- Despensa Rogers Park: 1545 W. Morse Ave., jueves 3–6 pm.
- Chicago Help Initiative ofrece cenas gratuitas los miércoles de 3:30–5:30 pm en 721 N. LaSalle St.
- Common Pantry: 3908 N. Lincoln Ave. Distribuye comida martes 4–6 pm, miércoles 1–4 pm y 6–8 pm, jueves 1–4 pm.
- Cornerstone Community Outreach: 4628 N. Clifton Ave. Proporciona tres comidas diarias a personas sin hogar y una despensa abierta al público los miércoles a las 10 am.
- The Friendship Center: 2711 W. Lawrence Ave. Despensa lunes, jueves y viernes de 12–4 pm, martes 3–7 pm; comidas calientes para llevar los jueves 6–8 pm.
- Howard Area Community Center: 7648 N. Paulina St. Despensa lunes 1–3 pm, miércoles 9–11:30 am. Se pide identificación o comprobante de domicilio.
- Ignatian Mission Center: 1735 W. Greenleaf Ave. Despensa martes 3–7 pm, viernes 10 am–2 pm.
- Irving Park Food Pantry: 4256 N. Ridgeway Ave. Despensa con alimentos y comida para mascotas, miércoles 9 am–12 pm y segundo martes del mes 6–7 pm.
- Nourishing Hope: 3945 N. Sheridan Rd. Ofrece despensa, mercado en línea y entregas. Mercado abierto lunes, miércoles, viernes y sábado 1–3 pm, jueves 4–7 pm. En colaboración con el Banco de Alimentos, también distribuirá cajas gratuitas de alimentos cada sábado en 5151 N. Ravenswood Ave., de 12 pm a 3 pm o hasta agotar existencias (una caja por hogar).
- Congregation KINS Soup Kitchen: 2800 W. North Shore Ave. Comidas para llevar los martes 6:15 pm.
