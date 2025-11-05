Dónde obtener ayuda de alimentos en Chicago

El Banco de Alimentos de Chicago y numerosas organizaciones operan despensas y programas de emergencia en apoyo de las familias, ante la crisis por la suspensión del programa público SNAP (cupones de comida). Esta es una lista de algunas de las opciones donde las personas pueden obtener ayuda de comida en Chicago. El Great Chicago Food Depository, o Banco de Alimentos de Chicago, ofrece más información sobre cómo recibir ayuda y también sobre cómo ayudar.

En múltiples partes de Chicago

Banco de alimentos de Chicago: www.bancodealimentoschicago.org/comida/ .

. Care for Friends ofrece comidas calientes, ropa y asistencia médica básica. Opera tres comedores y dos despensas: 5749 N. Kenmore Ave. (Edgewater): comidas y despensa los jueves, 10:30 am–12:30 pm. 530 W. Fullerton Pkwy (Lincoln Park): comidas los lunes y sábados, 10:30 am–12:30 pm; despensa 11 am–1 pm. 1936 S. Michigan Ave. (South Loop): comidas los domingos, 6:45–8:30 pm.

The Love Fridge es una red comunitaria de ayuda mutua con 17 refrigeradores activos en Chicago, incluyendo los barrios de Englewood, Humboldt Park, La Villita y Rogers Park. Están abiertos las 24 horas y son accesibles para todos.

Zona Oeste

Zona Sur

Zona Norte

