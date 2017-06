Inquietud ante posible construcción de supercomplejo habitacional en Pilsen

Promotores de ‘ParkWorks’ afirman que supera los requerimientos en vivienda asequible, espacios verdes, creación de empleo y apoyo a negocios locales, pero vecinos y organizaciones locales dicen que no ofrece suficientes viviendas de bajo costo

El sitio vacante más grande de Pilsen es propiedad de Property Markets Group (PMG), una empresa inmobiliaria con sede en Nueva York y oficinas en Miami y Chicago. Este espacio de 7.85 acres se ubica entre las calles 16 y 18 y la avenida Newberry y calle Peoria.

Un grupo de vecinos protestó afuera de una reunión comunitaria realizada hace unos días en la que un desarrollador de PMG presentó una segunda propuesta para el sitio vacante. Se trata del plan ‘ParkWorks’, un desarrollo residencial y comercial de uso mixto en una propiedad zonificada solamente para uso industrial.

El Comité de Uso de la Tierra de Pilsen rechazó el plan inicial previamente propuesto por PMG para construir 500 apartamentos en ese sitio. La negativa del Comité hacia el proyecto se dio en base al mandato de Pilsen para vivienda asequible, la cual busca que para cualquier desarrollo de 10 o más unidades se requiera un cambio de zonificación que proporcione 21% de viviendas para familias de bajos ingresos.

En esta segunda propuesta se planea construir 465 apartamentos y la obra se ejecutará en tres fases y en un periodo de cinco años.

Hay un video promocional en la web de la empresa en la que se detalla que el diseño de ‘ParkWorks’ será menos denso que otras zonas y tiene previsto incluir negocios locales, crear corredores verdes, mejorar la calle Peoria con un recorrido artístico y añadir jardines y paneles solares en los techos.

Y se ofrece proveer viviendas asequibles y empleos en Pilsen: 66% de los empleados de la propiedad y 33% de los de los comercios serán de Pilsen, además de empleos de construcción local.

Según PMG, el nuevo plan supera los pedidos de la comunidad en lo que se refiere a vivienda asequible, espacios verdes, creación de empleo y apoyo a negocios locales.

Para Noah Gottlieb, director de PMG, la ubicación de Pilsen y su próspera cultura hacen que ese barrio sea un lugar cada vez más atractivo. “Si no se agrega vivienda adicional al vecindario, los recién llegados se mudarán a las casas de los residentes existentes, causando desplazamiento. ‘ParkWorks’ proporcionará una mezcla de unidades de precio de mercado y asequibles que atiende a toda la comunidad”.

Raúl Raymundo, director ejecutivo del Proyecto Resurrección, dijo que el grupo que está a cargo de revisar el proyecto y asegurarse de que haya beneficio para la comunidad lo integran organizaciones que forman parte de Pilsen Land Committee (PLUC): Proyecto Resurrección, Centro Médico Alivio, Pilsen Neighbors Community Council y 18th Street Development Corporation.

En una declaración en conjunto se indicó que PMG aún no ha presentado formalmente su reciente propuesta al PLUC para su revisión y que el Comité espera que la empresa brinde vivienda asequible a la comunidad y no solo de lujo.

Danny Solís, concejal del Distrito 25, señaló en una declaración a La Raza que el barrio de Pilsen es el único que tiene un mandato de 21% de vivienda asequible: “el doble del mandato de toda la ciudad. Vivienda asequible es lo que los residentes de Pilsen necesitan y no voy hablar sobre el desarrollo de este sitio si al menos el 21% de viviendas asequibles son garantizadas. Si tenemos el espacio vamos a usarlo con eficacia”.

“Queremos crear algo excepcional en ese lote para que todos nuestros residentes puedan usar y beneficiarse y eso no es lo que este proyecto es. No tenemos nada que decir, tenemos dos posiciones diferentes. Y mi posición es que esto no satisface las necesidades y los deseos de la gente de Pilsen”, enfatizó Solís, presidente del Comité de Zonificación del Ayuntamiento de Chicago.

Byron Sigcho, director ejecutivo de la Alianza de Pilsen, dijo que el “proyecto que tiene PMG es un plan nocivo para los intereses de la comunidad que hoy por hoy está tratando de buscar algún tipo de soluciones al tema de vivienda. Las rentas se han disparado… duplicado hasta triplicado, entonces este tipo de proyecto lo que hace es acelerar el proceso de desplazamiento”.

Elia Higareda está en contra del plan del desarrollado porque aunque el esquema se ve muy ‘fancy’ no le gusta porque cree que la clase trabajadora y las familias con niños no van a poder pagar esas rentas.

“Mucha gente se ha ido de Pilsen, los impuestos a la propiedad están sube y sube, yo no me quiero ir del barrio pues aquí siempre he vivido”, contó Higareda, propietaria de vivienda que reside en Pilsen desde hace más de 60 años.

Firman petición

Hasta este miércoles una petición que circula en línea ha sido firmada por 200 personas que están a favor del proyecto ‘ParkWorks’ y que son residentes de Pilsen, University Village y otros vecindarios circundantes. Algunos de los vecinos de esas áreas dicen que los lotes vacíos no proporcionan ningún beneficio a sus vecindarios.

Otra residente de Pilsen es Lisset Sáenz, quien ha firmado la petición a favor del plan en ese sitio vacante. Ella dice que apoya 100% el proyecto como recientemente lo han presentado.

“Nosotros no queremos lotes vacíos, nadie quiere lotes vacíos, pero tampoco queremos que se siga saliendo gente de la comunidad”, remarcó Sigcho.