Mike ‘Hollywood’ Jiménez en revancha contra Aaron Pryor Jr.

La que pelea que no dejó satisfecho a nadie tendrá su segunda parte, cuando este sábado 23 de junio se vuelvan a enfrentar Mike ‘Hollywood’ Jiménez y Aaron Pryor Jr.

Jiménez (20-1-1-14 KO) y Pryor Jr. (19-10-2) van por el cinturón que ninguno ganó de peso supermedio continental avalado por el Consejo Mundial de Boxeo.

Ambos se enfrentaron por el mismo título el 14 de mayo del año pasado con un empate que dejó insatisfechos a los protagonistas y aficionados que se dieron cita aquella noche.

Trece meses después, ‘Hollywood’ Jiménez declaró que esta vez no dejará la decisión en poder de los jueces: “voy a noquear, no sé en que round pero lo haré”.

La cita es en The Dom at the Ballpark, ubicado en la calle Bryn Mawr, en Rosemont, IL, el 23 de junio desde las 7 de la noche. Los boletos cuestan desde $40 hasta mesas VIP de $2,000 y se compran en HitzBoxing.com

Todas las pelas serán transmitidas por las redes sociales buscando #RosemontRumble.