La nueva versión de “Adverses” de Aguijón Theater convierte al clásico “Electra” en una tragicomedia caribeña

Después de terminar su tesis doctoral, en la cual exploró el mito clásico de Electra y el mundo caribeño, el escritor y dramaturgo dominicano Rey Andújar encontró en 2016 un hogar para su obra recién escrita, “Adverses”, en Aguijón Theater Company, donde “puso manos a la obra”.

Andújar, quien actualmente es profesor de literatura en Governors State University en Chicago, lleva más de 10 años colaborando como artista asociado con Aguijón Theater. Él ha reimaginado una nueva versión de “Adverses”, que se estrenó el 1 de noviembre como parte del Séptimo Festival Internacional de Teatro Latino “Destinos”, y permanecerá en cartelera hasta el 15 de diciembre.

El montaje, inspirado en la tragedia griega de Electra, se ha convertido en una tragicomedia muy caribeña, llena de música, con personajes coloridos cuyos protagonistas adquieren nuevos matices: la reina, Clitemnestra Sor, y su hija, Electra Casados, en su relación antagónica “de una manera moderna”, dijo Andújar.

“Durante el tiempo en que hacía esta investigación del mundo clásico y el caribeño”, él dijo, “iba imaginándome las escenas y las conversaciones entre una Electra muy contemporánea”.

La obra, en la que participan ocho personajes, explora la lucha por el poder real y familiar: Clitemnestra Sor, quien traiciona y mata a su esposo, Agamenón Fulgor, como venganza después de que este sacrificara a su hija, Ifigenia Resplandor. La otra hija, Electra Casados, queda devastada por la muerte de su padre, creando alta tensión entre ella y su madre en una lucha constante por el poder.

Sándor Menéndez codirige el montaje e interpreta a Egisto; Ana Santos personifica a Electra. (Elio Leturia) Crédito: Cortesía

Un elenco diverso

Stefanie Jara se unió a Aguijón Theater en 2014, el mismo año que llegó a los Estados Unidos desde su natal Ecuador. Ella actuó en la versión original de 2016 y de nuevo está interpretando su personaje, Swain, mientras estudia arquitectura de interiores en Columbia College Chicago. “Ha evolucionado mucho, en todo”, dijo ella. “En movimiento, fisicalidad, voz, intención. Ha sido muy buena la experiencia”.

Kris Tori, quien comenzó con Aguijón Theater a los 17 años a través del programa “After School Matters”, es originaria de Albania y confesó que fue un reto interpretar a Clitemnestra: en vez de juzgarla, tomó el tiempo para aprender su historia y su sufrimiento como mujer subyugada. Pero la parte más difícil fue comprender la relación fracturada entre Clitemnestra y su hija Electra.

“No usaría la palabra ‘odio’, pero es verdad que tienen una relación intensa”, dijo Tori. “Eso fue difícil para mí, porque tengo una relación genial con mi mamá, así que me preguntaba, ‘¿cómo está pasando esto?'”.

Marcela Muñoz, quien codirige la obra con Sándor Menéndez, coincide en que en su larga trayectoria actoral, tal como afirma Tori, una actriz requiere mucha responsabilidad y dedicación para desarrollar un personaje.

“Cuando eres actor en una pieza, te encargas de tu personaje, y eres responsable exclusivamente de eso”, dijo ella. “De crear todo un mundo detrás del personaje que quepa dentro de la visión del director”.

Al leer el libreto de “Adverses”, Tori enfrentó un poco de miedo sobre cómo acercarse a un papel muy distinto de cualquier otro que había hecho anteriormente. Además, la actriz de Albania, quien aprendió español como tercer idioma a través de ver telenovelas mexicanas y de su participación en el teatro, encontró palabras y frases desconocidas, muy dominicanas. Sin embargo, navegó el proceso creativo con los directores, Muñoz, nacida en Cartagena, en el Caribe colombiano, y Menéndez, originario de Cuba.

Junto con el grupo de los demás actores provenientes de diversas partes de América Latina, dieron la bienvenida en el escenario a sus diferentes culturas.

“Tuve que enseñarme a mí misma a no sentirme como extranjera”, dijo Tori. “Y, al meterte en el personaje, eso es secundario porque estás haciendo lo que tu personaje tiene que hacer”.

Retos del montaje

Jara describió cómo la variedad de acentos y orígenes de sus compañeros de escena formaron parte de un proceso “bastante interesante” al interpretar el acento caribeño. “Todos hablamos el mismo idioma pero somos de diferentes países”, acotó Jara, quien se divirtió en el transcurso mientras se reencontraba con el mismo personaje que interpretó ocho años atrás.

“Personalmente, me encanta”, dijo Jara. “Me encanta jugar con acentos diferentes, con algo que yo no hablo normalmente. Me encanta la obra, me encanta mi personaje, lo disfruto muchísimo”.

Muñoz dijo que trabajar con un grupo diverso de actores fue un proceso “muy lindo, la verdad fue que le encontramos una lectura nueva a un espectáculo que habíamos montado antes”. Muñoz considera a “Adverses” una obra política. “Literalmente dos personas luchando por el poder, en este caso dos mujeres. Cuestiona el rol de la mujer en la sociedad, en la política, en un momento en que lo estamos cuestionando en este país”.

Codirigir puede convertirse en una tarea desafiante que Muñoz considera se logró productivamente. “Pudimos mezclar muy bien la visión colectiva para este espectáculo”, dijo ella. “Yo no digo que fue fácil, sino que digamos que estuvimos muy compenetrados, y trabajamos con casi todo el grupo de planta del Aguijón. Así que, es algo mucho más directo para nosotros, porque trabajamos con ellos seguidamente”.

Rey Andújar, autor de “Adverses” y Marcela Muñoz, codirectora de la obra. (Elio Leturia) Crédito: Cortesía

Rosario Vargas, fundadora y codirectora artística de Aguijón, la compañía de teatro latino de más larga trayectoria en Chicago, también valora la importancia de difundir estos trabajos creativos y las culturas de los actores que las realizan.

“De todas formas nuestras obras son en español, y la mayor parte de todos nuestros actores tiene una ascendencia latinoamericana”, dijo Vargas. “Yo pienso que es una forma de mostrar nuestra cultura y nuestro trabajo, en nuestra propia lengua”.

Por encima del escenario, se muestran supertítulos en inglés, mientras los actores actúan en español. De esta manera, todos los asistentes pueden disfrutar de la obra, aunque no hablen el idioma en el que se interpreta. Tori cree que es importante tener esa opción para expandir la audiencia y la apreciación por la creación teatral.

“Creo que eso es algo muy bello”, dijo Tori, “que aunque tú no hables el mismo idioma, tú puedes entender qué es lo que está pasando… y el teatro Aguijón hace muy buen trabajo con eso. Yo estoy muy orgullosa de pertenecer a [esta] compañía latina”.

“Adverses” continúa su temporada en Aguijón Theater, 2707 North Laramie Ave, Chicago 60639, viernes y sábados 8 pm, y domingos 3 pm hasta el 15 de diciembre, Tickets en aguijontheater.org.