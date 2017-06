Malas noticias: se agotó el Koenigsegg Regera

A guardar la billetera.

Cuando pensamos que las cosas iban “viento en popa”, nos encontramos con esta triste nota que nos aclara el panorama y nos confirma que no podremos tener, al menos por ahora, un Koenigsegg Regera en nuestro garaje.

Sí, y es que el último disponible fue vendido. De las 80 unidades que se fabricaron, ya no queda una sola. Lo que sí es seguro es que los afortunados que pagaron alrededor de 1.9 millones de dólares por el súper deportivo sueco, ya les está dando resultados la inversión. Al contrario de la mayoría de los autos “mortales”, los súper autos como este tienden a revaluarse en el mercado. No sería raro que este mismo auto lo veamos subastado en unos años, pero con un precio mucho, pero mucho más elevado. Cabe mencionar que no se necesitó de mucho tiempo para que se agotaran todos los Regera.

Las 80 unidades fabricadas del modelo Regera son la mayor cantidad para cualquier modelo de la marca. En este caso en específico, viene equipado con un motor V8 de doble turbo y se combina con el poder de tres propulsores eléctricos para, entregar nada más y nada menos que 1,500 caballos de potencia al tren trasero. Gracias a su avanzada tecnología y mucho desarrollo, el Koenigsegg Regera es capaz de acelerar de cero a 60 millas por hora en apenas 2.8 segundos. Si la cifra anterior no es suficiente, entonces les contamos que desde cero y hasta 248 millas por hora le toma… 20 segundos, ni más ni menos. Conociendo a la gente de la marca escandinava no nos extrañaría que pronto, más de lo que imaginamos, estén presentando un nuevo súper auto, pero sería por ahí de marzo del año entrante, durante o muy cerca del Auto Show de Ginebra.

Este deportivo fue presentado al mundo en el Auto Show de Ginebra 2015. Es un modelo con motor central, diseñado por Chiristan von Koenigsegg.