Denuncian que ‘impuestos injustos’ a la propiedad castigan a las minorías

Activistas buscan equidad en el sistema de tasación de impuestos a la propiedad en el Condado de Cook

Donna Roberts, propietaria de vivienda en el barrio de Englewood, dice estar cansada de que no haya equidad en el sistema de evaluación de impuestos a la propiedad, especialmente en comunidades de color en el sur y oeste de la ciudad de Chicago.

“Necesitamos que los impuestos bajen, no que suban. Es injusto para las minorías, necesitamos equidad para todos”, dijo Roberts, dueña de casa desde hace más de cinco décadas en ese barrio.

Este miércoles Roberts, organizadora con Action Now, y otros grupos comunitarios se dieron cita afuera del edificio del Condado de Cook para exigir que se investigue y se dé solución al sistema de impuestos, que consideran injusto.

Network 49, Black in Green, Action Now, Our Revolution Illinois/Chicago son algunas de las organizaciones locales que luchan para que se arregle el esquema de tasación de impuestos a la propiedad pues, según ellos, daña ilegalmente a las familias trabajadoras y a las comunidades de color.

El pasado 10 de junio, el diario Chicago Tribune explicó cómo durante años el sistema de impuestos sobre la propiedad del Condado de Cook ha creado una carga desigual sobre los residentes.

Entre otras cosas, se detalló en ese análisis que el problema radica en la forma errónea en que la oficina del tasador del Condado valora la propiedad. “El resultado: un sistema de impuestos a la propiedad que dañó a los pobres y ayudó a los ricos”, destacó.

Según la opinión de Clem Balanoff, presidente de Our Revolution Illinois/Chicago (una organización que surgió de la campaña del excandidato presidencial Bernie Sanders), “el tasador del Condado de Cook Joseph ‘Joe’ Berríos ha castigado durante años a muchos propietarios de viviendas en comunidades minoritarias al sobrevalorar sus hogares, lo que les obliga a pagar más que su parte justa de los impuestos sobre la propiedad. Al mismo tiempo, ha subvalorado las casas de los ricos…”.

Entre muchas de las preguntas que se hacen los inconformes figuran ¿cómo es que funciona el proceso de evaluación? y ¿qué modelo de evaluación se está utilizando actualmente con Berríos?

Piden investigación

Este miércoles, los organizadores de Our Revolution enviaron una carta a la procuradora general de Illinois Lisa Madigan en la que pidieron que inicie una investigación “para saber si las prácticas de evaluación de Berríos violan las leyes estatales o federales, incluida la ley de derechos civiles”, dijo Balanoff en entrevista con La Raza.

Otras misivas fueron entregadas en la oficina de la presidenta del Condado de Cook Toni Preckwinkle y a la junta del Condado “con el propósito de lograr poner fin al sistema que carga desproporcionadamente a las familias trabajadoras, especialmente en las comunidades minoritarias”, dijeron los organizadores.

El grupo está organizando a miembros y aliados disconformes para que se unan en la lucha y firmen una petición que tienen planeado circular a través de las redes sociales.

Jesús ‘Chuy’ García, comisionado del condado de Cook, indicó a La Raza través de una declaración que es obvio que el sistema de impuestos de propiedades inmobiliarias del condado de Cook está roto. “La investigación de Chicago Tribune durante todo el año ha demostrado claramente que las comunidades de clase trabajadora se ven afectadas negativamente por este sistema roto”.

García detalló que como comisionado va a presentar una resolución para llamar a Berríos para que testifique ante la Junta. Y agregó: “Voy a exigir que el evaluador explique la infravaloración de propiedades en el centro y nos explique por qué los barrios como Little Village y North Lawndale están sobrevalorados”.

La posición de Berríos

En una declaración, el tasador Berríos mencionó, entre otras cosas, que es “absurdo sugerir que cualquier ley a cualquier nivel no se cumpla estrictamente cuando la oficina del tasador del Condado de Cook estima el valor de mercado de la propiedad”, en referencia a la petición de una indagación que activistas hicieron a Madigan.

“Nunca permitiría una evaluación injusta de la propiedad o hacer que cualquier persona, incluidas las minorías, paguen más de los impuestos que deberían pagar”, indicó el Berríos. Y ante la posibilidad de una audiencia ante la Junta del Condado dijo estar listo para responder cualquier pregunta de los comisionados y proporcionar cualquier tipo de información.

En cuanto al modelo de evaluación ponderado de precios ‘Probit’, Berríos explicó, entre otras cosas, que este modelo es poco fiable. “Numerosos expertos han ejecutado este modelo Probit y han encontrado que muy a menudo es poco fiable, produce datos defectuosos… Hemos rechazado en su mayoría este llamado modelo ‘nuevo’ porque en realidad produce números defectuosos y sobrevalora los hogares en muchas comunidades minoritarias… Continuaremos los esfuerzos para desarrollar nuevos modelos que funcionen correctamente y de manera justa”, añadió Berríos.