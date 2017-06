Activistas buscan detener deportación de indocumentada madre de tres menores de edad

La mujer mexicana fue arrestada cuando se presentó a su chequeo con ICE

Representantes de organizaciones pro inmigrantes locales y nacionales anunciaron hoy que marcharán hoy por la noche hasta una cárcel privada de detención de indocumentados al este de Denver para pedir que se cancele la deportación de una hispana residente en Colorado y madre de tres hijas estadounidenses.

Ilse Cristina Rodríguez Sagarnaga, mexicana de 30 años y madre de tres hijas de 9 meses, 22 meses y 3 años, se presentó el miércoles en las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Denver, Colorado, para su cita regular y quedó detenida, informó hoy la campaña We Belong Together, coordinada por la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar (ANTH).

En el 2008, Rodríguez Sagarnaga, quien fue traída a Estados Unidos cuando tenía cinco años, recibió una orden de deportación tras ser acusada por su ex esposo debido a un incidente relacionado con abuso.

Debido a los cargos, Rodríguez Sagarnaga no pudo recibir los beneficios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), pero lleva desde entonces luchando contra su deportación.

“Otra madre es víctima de este sistema (de inmigración)”, aseveró en declaraciones preparadas Jeanette Vizguerra, una madre que recientemente estuvo tres meses en “santuario” en una iglesia de Denver para evitar su deportación.

“Queremos que Cristina se quede aquí con su familia, con la gente que ama y en el lugar donde ha vivido casi toda su vida”, agregó la hispana considerada como una de las 100 personas más influyentes de TIME.

“Esta situación continuará si no defendemos a nuestras familias y nuestra comunidad”, concluyó Vizguerra, ahora dirigente de We Belong Together.

De su parte, el portavoz de ICE, Carl Rusnok, explicó en un comunicado que Rodríguez Sagarnaga había sido convicta de tres delitos en Colorado y que ella se había declarado culpable en 2010 de proveer información falsa y de acoso.

En 2010, un juez de inmigración concedió a Rodríguez la posibilidad de salir del país por voluntad propia y desde que recibió la orden de deportación final en 2012, ha estado renovando cada año su estatus para quedarse en el país.

Ante la nueva situación de su arresto este miércoles y la posibilidad de ser deportada mañana mismo a México, los grupos proinmigrantes, como ANTH y el Comité de Servicio de Amigos Americanos (AFSC), se concentrarán frente al Centro de Detención GEO, en Aurora, para una vigilia “a favor de Cristina y en contra de su deportación”.

James Lamb, abogado que representa a la mujer, afirmó que su representada “en todos los aspectos relevantes, es ciento por ciento americana, como cualquier otro ciudadano nacido en el país”.

“Cristina prácticamente no tiene memoria de México”, porque fue traída a los 5 años de edad y ahora tiene 30, enfatizó.

Indicó que como “sobreviviente de abuso doméstico severo” (con su exesposo), Rodríguez Sagarnaga podría calificar para recibir una Visa U, reservada para ciertos testigos o víctimas de crímenes.

Otra opción para evitar la deportación, dijo Lamb, es que la oficina de ICE en Denver ejerza su autoridad para nuevamente concederle más tiempo para poder vivir dentro de Estados Unidos.