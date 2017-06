Copa Confederaciones 2017: EN VIVO México vs. Rusia, horario y canales de TV

La selección mexicana necesita ganar o empatar ante el anfitrión, para poder asegurar su boleto a semifinales, una derrota lo dejaría fuera

KAZÁN, Rusia.- Héctor Moreno entrenó ayer en Kazán al parejo del grupo, pero hasta para el técnico Juan Carlos Osorio es una incógnita si podrá alinearlo.

El mejor central de la Selección Mexicana sufrió una lesión en el duelo contra Nueva Zelanda. La alerta está encendida porque tras la baja de Carlos Salcedo la línea defensiva tendrá que sufrir una gran modificación en caso de que el sinaloense no se recupere.

“Espero que Héctor esté para mañana (hoy), esa era una de las razones de la rotación, guardar a nuestro equipo para el juego contra Rusia que es nuestro mejor posible escenario para ganarnos la continuidad en la competición. Desafortunadamente se lesionaron los dos y Héctor está en proceso de recuperación y esperemos que esté”, comentó Osorio.

Néstor Araujo, quien apenas hace tres semanas convalecía de su cirugía en la mano derecha y Diego Reyes son centrales naturales, así como Rafael Márquez, aunque ya le falta velocidad en esa posición.

El problema de México se presenta por los costados sin un lateral derecho natural, aunque esa posición puede ser cubierta por Miguel Layún, quien se ha especializado más por la otra banda, o por el propio Diego. Por izquierda tanto Layún como Luis Reyes y hasta Oswaldo Alanís pueden participar.

Osorio destacó la recuperación física de Rafael Márquez, tras una cirugía en la espalda.

“Que vaya a iniciar, jugar o no, está como todos, para disputarse un puesto dentro del equipo y la estructura con la que decidamos iniciar mañana”, dijo.

NO TE LO PIERDAS

Partido: México vs. Rusia

Estadio: Arena Kazán

Fecha: sábado 23 de junio

Hora: 11 am Este / 10 am Centro / 8 am Pacífico

Canales de transmisión

México: TDN, SKY Planeta Fútbol, Canal de las Estrellas, Azteca 13, Sky HD, UnivisionTDN

USA: Fox Sports GO, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX Soccer Match Pass, FOX Network, fuboTV, SiriusXM FC