Nuevo “look” de Eric Trump hace estallar a Twitter

Eric Trump, el hijo del presidente Donald Trump debutó ayer en el show Fox News con su nuevo corte de pelo y no tardó mucho para que Twitter convulsionara.

Al joven empresario de 33 años se le vio el domingo con un nuevo look que a los ojos de muchos no es más que un corte típico de la extrema derecha.

Fue así como muchos seguidores de las redes sociales salieron ayer a nombrar las similitudes entre el corte de Trump y el de Richard Spencer, un prominente nacionalista blanco en Estados Unidos.

Spencer es el presidente del National Policy Institute, un tanque de pensamiento conocido por su extrema linea nacionalista. Este es el mismo hombre a quien las cámaras de televisión grabaron haciendo el saludo nazi y diciendo “¡Salve Trump! ¡Salve a nuestro pueblo! ¡Victoria aclamada!, después que Trump ganó las elecciones.

Eric Trump’s new haircut looks familiar pic.twitter.com/IeAissufcl

hair dresser: what do you want

eric trump: I want to be mistaken for Richard Spencer on the street

hair dresser: say no more pic.twitter.com/g3TAFOyjwa

— Pie (@milkpiefridays) June 25, 2017