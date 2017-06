Video: La sorpresa de Bella Hadid a su abuela que emocionó a sus seguidores

La modelo compartió un vídeo en Instagram que documenta el emotivo reencuentro entre abuela y nieta

La apretada agenda laboral que tiene tan ocupada a Bella Hadid durante la mayor parte del año le impide pasar tanto tiempo con su familia como a ella le gustaría, por lo que el pasado fin de semana, tras encontrar un pequeño hueco libre en el calendario, la modelo no tardó en hacerse con un billete de avión para viajar hasta Holanda y celebrar por todo lo alto el cumpleaños de su abuela materna Ans, a quien desgraciadamente le fue diagnosticado un nuevo cáncer meses atrás.

La estrella de las pasarelas, que logró mantener en el más absoluto secreto los planes que tenía preparados para su abuela, se presentó por sorpresa en su casa con un bonito ramo de flores mientras esta se encontraba descansando en la cama de su dormitorio junto a su nieto pequeño Ian, ambos completamente ajenos a lo que estaba a punto de suceder.

En el vídeo que la guapa estadounidense ha publicado esta semana en su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores la emoción del momento, se aprecia además el conmovedor abrazo en el que se fundieron nieta y abuela al reencontrarse en un día tan especial para las dos.

“Nada supera este amor. Los últimos tres días me he tomado un descanso de mi trabajo para sorprender a mi preciosa ‘Oma’ [‘abuela’ en neerlandés] en Holanda por su cumpleaños. Está viviendo uno de los momentos más duros de su vida mientras vuelve a luchar contra el cáncer, pero sé que es la mujer más fuerte que jamás he conocido. Hoy es mi último día con mi familia aquí en Holanda y lo último que quiero es irme… Pero tengo que regresar para trabajar muy duro y así volver muy pronto. Los quiero”, reza parte del texto de felicitación que la maniquí escribió en su perfil junto a la citada grabación.

Aunque esta vez su hermana Gigi no pudo desplazarse hasta el otro lado del Atlántico para festejar un año más de vida de su adorada abuela, la mayor de las Hadid quiso compensar su ausencia con un bonito tributo dedicado a la que sin duda es una de las mujeres más importantes de su vida.

“¡FELIZ CUMPLEAÑOS ‘OMA’! Desearía poder estar hoy contigo, pero como cada día, te quiero muchísimo y estoy muy agradecida por todos los recuerdos que tengo contigo. Gracias por darme a mi madre y a mi tío Leo y por esta fuerza holandesa. ¡Todos tus nietos te llevaremos siempre en el corazón!“, compartía este sábado junto a una antigua fotografía de ambas en Instagram, la misma red social que su famosa madre Yolanda utilizaba para homenajear a la cumpleañera y agradecerle el coraje que ha inculcado a toda la familia con su perseverante lucha contra la enfermedad.