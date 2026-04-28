Hospital Saint Anthony amplía servicios de salud mental mientras el temor a las redadas afecta a familias latinas

El Hospital Saint Anthony, en el Southwest Side de Chicago, comenzó el 14 de abril a ofrecer, sin cita previa, servicios de atención de salud mental infantil y servicios psiquiátricos ambulatorios para adultos, en una importante expansión en una comunidad con uno de los niveles más bajos de acceso a atención de este tipo en la ciudad.

En 2024, el Southwest Side contaba con solo 136.4 proveedores de salud mental por cada 100,000 residentes, en comparación con 1,756.9 por cada 100,000 en las zonas más acomodadas de Chicago, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

El departamento de salud conductual del Hospital Saint Anthony ofrecerá evaluaciones psiquiátricas, manejo de medicamentos y tratamiento para condiciones como depresión, ansiedad, trastorno bipolar y esquizofrenia. Las sesiones sin cita previa para menores de 18 años están disponibles a través de SPARK, el programa de salud mental pediátrica del hospital.

La expansión llega en un momento en que las actividades de control migratorio han impulsado un aumento de los trastornos de ansiedad entre niños latinos del Southwest Side. El doctor Anoop Takher, director de psiquiatría de Saint Anthony, dijo a La Raza que la crisis se hizo evidente en los niños atendidos por SPARK tras las redadas de ICE que se llevaron a cabo en la comunidad el otoño pasado.

“Lo que estábamos viendo era una tasa significativamente mayor de trastornos de ansiedad, y los niños tenían miedo de ir a la escuela, de salir a la comunidad y, en general, de pedir ayuda”, dijo Takher.

El éxito de SPARK y la magnitud de la necesidad identificada impulsaron al hospital a ampliar los servicios a adultos.

“Ahí fue donde planteamos la idea al hospital, de que podíamos expandir esos servicios también a los adultos”, dijo. “El objetivo de servir a esta comunidad entró en juego, donde podemos ampliar y ofrecer estos servicios a toda la familia, no solo a los niños”.

El impacto de la falta de atención en salud mental

Para los pacientes jóvenes, la ansiedad no tratada puede escalar rápidamente, añadió. Lo que comienza como un miedo vinculado a eventos específicos puede extenderse a otras áreas de la vida diaria, volviéndose más difícil de tratar con el tiempo.

“Si permitimos que esas respuestas se conviertan en tendencias más arraigadas y prevalentes, entonces se extienden a distintos aspectos de la vida diaria”, dijo. “Puede que no sea solo el miedo a salir a la comunidad, sino el miedo a ir a la escuela o a estar con amigos. Y una vez que se expande a ese nivel, es mucho más difícil de tratar”.

Los retrasos en la atención, incluso sin una crisis migratoria, empeoran las condiciones psiquiátricas, señaló Takher. En el Southwest Side, donde las listas de espera para citas de salud mental pueden extenderse de dos a tres meses, esa demora es la norma. Para la población mayoritariamente latina del hospital, añadió, la atención culturalmente sensible y bilingüe es clave para generar confianza y brindar un tratamiento efectivo.

“Si ofrecemos servicios que no son culturalmente sensibles, y los pacientes no sienten esa conexión con nosotros, no tendrán la confianza para hablar de lo que realmente están enfrentando”, dijo Takher. “Esa atención con enfoque cultural nos da una visión real de lo que está atravesando el paciente y nos permite ayudarlo de la mejor manera posible”.

Desde su apertura a mediados de abril, la clínica para adultos ya ha comenzado a atender pacientes. Aunque los servicios de psicoterapia aún no están disponibles para adultos, Takher dijo que ampliarlos es una prioridad. En el área pediátrica, el hospital también espera incorporar un psicólogo infantil para responder a la creciente demanda de evaluaciones de autismo.

“A medida que avancemos en los próximos meses, esperamos poder ver con mayor claridad lo que esta comunidad está enfrentando desde el lado adulto, y así poder implementar más servicios que sean útiles”, dijo Takher.

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