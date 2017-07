¿Susana Dosamantes humilla a sus compañeros de ‘El vuelo de la Victoria’?

Aseguran que la actriz ha hecho varios desplantes para evitar viajar con sus compañeros de producción

Pareciera que en la producción de ‘El vuelo de la Victoria’ siguen dándose los malos entendidos, en esta ocasión fue la actriz Susana Dosamantes quien se ha visto envuelta en rumores, los cuales afirman que la madre de Paulina Rubio ha despreciado a la producción de Nathalie Lartilleux, pues ha hecho varios desplantes para evitar viajar junto con sus compañeros.

En exclusiva para el Diario BASTA! La productora de este melodrama confirmó esta situación:

“Ella tiene un contrato y lo que pasó fue que un día se incomodó porque viajó en una camioneta con compañeros de producción, decidimos que así fuera porque era la única camioneta que quedaba, además era muy noche”.

Nathalie se enteró de todo: “No estuve ahí, pero me enteré que no le pareció que sus compañeros de producción viajarán con ella. Yo arreglé la situación, porque hablé con ella y le explique, porque sí fue un hecho que le incomodó”.

Todo indica que la primera actriz, en repetidas ocasiones se incomodó con la presencia de sus compañeros, tanto que se dice que llegó a comentar que sus compañeros apestaban. “Ahí, si no sé, pero no creo. Esa información no me llegó y me atrevo a descartarla, porque ella se lleva bien hoy por hoy con la producción“.

Lo cierto es que en la presentación de la telenovela, Susana, no quiso platicar con los medios de comunicación, debido a que se fue minutos después de participar en la conferencia de prensa.

“No se fue por eso, ella me pidió un permiso porque tenía un viaje, pero no es que le haya hecho el feo a la prensa. La señora va estar durante toda la historia, sólo que no puedo dar más detalles en este preciso momento”, finalizó.

POR: Eleazar Chi