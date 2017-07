Así logra Toni Costa enamorar a Adamari López todos los días

El secreto está en los detalles.

La sólida relación de la que gozan Adamari López y Toni Costa no es obra de la casualidad. Se trata de una feliz y exitosa pareja que ha sabido combinar sus ajetreadas agendas, con el hogar y el cuidado de su hija Alaïa.

Este martes la conductora de Un Nuevo Día dejó ver un poquito de su secreto: “enamorarse todos los días”. Sí, sin olvidar los mismos detalles y palabras que los unieron el primer día.

“Cariño mío GRACIAS por sorprenderme con estas hermosas flores. Sigue en pie nuestro compromiso de enamorarnos todos los días. Te Amo!!”, escribió Adamari con una foto en la que se le ve una sonrisa de oreja a oreja.

Y es que Toni ha estado para ella siempre, en la salud, la enfermedad y cuando la actriz ha sido criticada por su peso.

Esta pareja sin duda cumple con los elementos de las parejas duraderas explicadas en el estudio publicado en el libro:’The Secrets of Enduring Love: How to Make Relationships Last‘.

Esta investigación reveló que las parejas felices tienen estas características en común:

1. Reír juntos.

2. Compartir valores e intereses.

3. Ser los mejores amigos.

4. Ser cuidados y sentirse apoyados.

5. Sentirse seguros.

6. Ser felices.

7. La confianza.

8. Compartir una relación cercana.

Con la llegada del Día de la Madre, me pongo a pensar en todos los momentos tan lindos que hemos vivido con @alaia su llegada, su bautizo, preparándonos para su cumpleaños en @target y muchos moments más. Vayan al link en mi bio para ver algunos de mis momentos más especiales como mamá. #TargetPartner #ad A post shared by Adamari López (@adamarilopez) on May 10, 2017 at 8:38am PDT

9. Hablar y escuchar.

10. Estar enamorado y/o ser amado.

Con toda seguridad Adamari y Toni, sacan un 10 en esta lista.