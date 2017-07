Hugo Sánchez anticipa su retiro del mundo del fútbol

El pentapichichi recién cumplió 59 años y ya tiene una fecha definida para dejar a un lado el deporte que lo inmortalizó

CIUDAD DE MÉXICO, México.- La edad ya no le dará a Hugo Sánchez para cumplir su objetivo de ser campeón del mundo dirigiendo a México.

El Pentapichichi, quien festejó este martes su cumpleaños 59, anticipó que su retiro del futbol lo hará a sus 65, por lo que no le dará tiempo de forjar el proyecto que planteó para conseguir el Mundial con el Tricolor en un periodo de 12 años.

“Voy a parar a los 65 años, así que tiempo ya no voy a tener y ese sueño me dio desilusión no poderlo conseguir”, indicó el ex jugador del Real Madrid.

Sánchez Márquez estuvo al mando de la Selección Nacional en sólo 18 cotejos en los que fue eliminado de la Copa Oro y de la América de 2007, además de que no pudo conseguir el pase a la justa veraniega de Beijing 2008, hecho por el cual fue cesado de su cargo.

“Ese era el proyecto de los 12 años y había sido mi sueño como seleccionador, pero no tuve el apoyo de los directivos, no hubo la paciencia que sí hubo con otros entrenadores que no son mexicanos”, dijo el Penta en ESPN.

Como estratega, Hugo Sánchez fue bicampeón con los Pumas en la Liga local y alzó el Campeón de Campeones en 2004.