Erie Teen Center se expande para servir a más pacientes jóvenes en Chicago

El renovado centro de salud en Humboldt Park espera servir a miles pacientes de bajos ingresos de todo Chicago con calidad y confidencialidad

La mayoría de las mujeres tienen dolores menstruales en algún momento de su vida. Pero saber qué hacer para que el malestar no se torne insoportable es lo que necesitaba saber una jovencita hispana que acudió a su médico de cabecera.

Por razones de confidencialidad a la joven la llamaremos Carmen. Los intensos dolores menstruales llevaron a Carmen, de 21 años, a buscar servicios médicos en Erie Teen Center de Humboldt Park, desde hace un año.

Aparte de su tratamiento para aliviar sus dolores menstruales ella dice que también recibe servicios de planificación familiar con absoluta confidencialidad y de manera gratuita. “Empecé viniendo a Erie Teen Center el año pasado por recomendación de una amiga. Mis padres no lo saben, vengo aquí porque hay mayor privacidad y me atienden de forma gratuita”, manifestó la joven.

Según Martha Glynn, directora médica de Erie Teen Center, uno de los servicios que más se ofrecen a las jóvenes es sobre planificación familiar y también destaca los servicios de salud prenatal. “Tenemos muchas jóvenes que están embarazadas y necesitan los servicios de las midwives (enfermeras parteras certificadas)”, mencionó.

Glynn explicó que Título X (Title X) es un programa donde pacientes que no tienen recursos pueden recibir servicios de planificación familiar. “Por ejemplo, un dispositivo intrauterino (IUD) podría costar unos $400, las jóvenes no podrían pagarlo, no tienen ese dinero y tampoco las personas de bajos ingresos”, indicó Glynn, quien destacó la importancia de este programa para las pacientes de minorías.

Carmen cuenta que su madre siempre le decía que tomara pastillas Advil o Tylenol para aliviar sus dolencias pero “eso nunca me ayudó, en cambio las pastillas anticonceptivas me han ayudado mucho, porque cuando viene mi periodo ya no me duele tanto como antes y también esas pastillas me sirven para estar ‘safe’ con la persona que estoy [sexualmente]”.

Según esta joven muchos de los padres hispanos no hablan sobre cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos con los hijos: “mis padres nunca me hablaron de cómo protegerme para prevenir enfermedades de transmisión sexual o cómo cuidarme para no salir embarazada, solo me decían ‘cuando te cases vamos a hablar’. Yo no sabía nada de planificación familiar, mis amigas y en mi escuela me tuvieron que enseñar”, remarcó.

Actualmente dentro de las instalaciones de cinco escuelas instalaciones funcionan las clínicas Erie y existe una clínica más -fuera de las escuelas- que opera en Humboldt Park, destacó Glynn a La Raza.

Servicios confidenciales

En ese sentido, adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes cuentan ahora con un renovado y expandido centro de salud en pleno corazón del barrio de Humboldt Park.

Con la nueva expansión se espera duplicar el número de pacientes atendidos de 2,500 a 5,000. El centro de salud cuenta con 10 salas de examen, 4 de ellas son nuevas, además de un nuevo espacio para brindar servicios de salud mental y servicios de apoyo.

Erie Teen Center brinda servicios de salud integral y consejería con absoluta confidencialidad a adolescentes y adultos jóvenes de 12 a 24 años y sus hijos. Y el personal que atiende en su mayoría es bilingüe en inglés y español.

Se han añadido 1,000 pies cuadrados a ese centro de salud con lo que se emprendió una extensión total de 5,100 pies cuadrados. Erie Teen Center se ubica en el 2418 W. Division Street, en Humboldt Park.

Las renovadas y ampliadas instalaciones se realizaron gracias a financiamiento público y privado y su inauguración se llevó a cabo, en junio pasado.

Los servicios de salud que son integrales y confidenciales se brindan a adolescentes y jóvenes adultos de toda la ciudad de Chicago. Según Lynn, Erie Teen Center es el centro de salud más grande y de servicio completo en Chicago que ofrece servicios integrales y de absoluta privacidad para adolescentes y jóvenes.

Algunos de los servicios que ofrece este centro de salud que se enfoca en satisfacer las necesidades de salud de adolescentes y adultos jóvenes son atención médica primaria, consejería, cuidado del embarazo, servicio de salud prenatal, planificación familiar, salud mental, consejería de salud conductual, pruebas de VIH , tratamiento para enfermedades de transmisión sexual y salud infantil, por mencionar algunos.

Glynn dijo que los servicios se extienden también a los jóvenes de la comunidad LGBT y desamparados. “Tenemos servicios confidenciales para todos los jóvenes sin importar su género, sexualidad, estatus migratorio o con o sin seguro médico. En cualquier servicio que necesiten nosotros trataremos de ayudarles”, puntualizó.

Para ser atendido en Erie Teen Center

La atención sin previa cita para las pruebas de transmisión sexual y pruebas de VIH es los miércoles de 2 pm a 6 pm y jueves de 9 am a 12 pm (Walk-in hours). Pruebas de embarazo se realizan todos los días en horarios de oficina. Para hacer una cita para otros servicios o para mayor información llamar al teléfono 312-666-3494.