Ex de Ninel Conde, Giovanni Medina, le prohibe sacar a su hijo de México

Giovanni Medina le manda un mensaje al "Bombón Asesino" sobre su hijo

Giovanni Medina, a través de un documento legal, confirma que el empresario ordena a Ninel Conde que el pequeño Emmanuel, de dos años, no sea sacado del país a menos que sea con el consentimiento de ambos o por una autorización judicial.

“Ninel, por favor detengamos esto, piensa en nuestro hijo, siempre se puede detener un error, tú sabes que tengo la mejor intención siempre contigo y no tenemos que hacer esto más grande, solo quiero que nuestro hijo esté bien y esto se va a terminar”, dijo el empresario a Diario Basta.

Medina se encuentra en espera del juicio en el que acusa a la cantante de no estar a cargo del pequeño: “Sí hay fechas de audiencias, pero ahorita los tribunales están de vacaciones, pero ninguna autoridad le puede negar el derecho al niño de ver a su padre”, asegura.

“Ella ha comentado que son cenas de trabajo, pero no. El niño sufrió bronquitis y a la señora la veías, a las seis de la mañana, saliendo de discotecas.

No me interesan sus diversiones, me interesa el bienestar de mi hijo. Yo quiero cuidarle hasta las pesadillas, dame chance”, finaliza.