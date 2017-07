Trump: pandilleros indocumentados torturan y matan a jóvenes de EEUU

Trump recrudece su retórica anti-indocumentados

Nueva arremetida de Donald Trump en contra de indocumentados, esta vez realizó incendiarias declaraciones en un evento en Youngstown, Ohio.

Luego de hablar sobre el empleo, el control de armas y el Obamacare el presidente rompió el protocolo cuando la multitud enardecida comenzó a gritar: “construyan el muro”.

A paso seguido el magnate sacó pecho por llevar a cabo “la mayor redada en contra de las bandas transnacionales en la historia de nuestro país” y se jactó de que “uno a uno estamos encontrando a los pandilleros indocumentados, narcotraficantes, ladrones, criminales y asesinos, y les estamos enviando de vuelta a casa de dónde demonios venían”, dijo Trump.

Sin embargo este sería el comienzo de una seguidilla de fuertes comentarios a favor de su recia campaña de arrestos y deportaciones de indocumentados en todo el país.

“Los depredadores y extranjeros criminales que envenenan nuestras comunidades con las drogas se aprovechan de nuestros jóvenes inocentes y bellos. Pero no encontrarán refugio en ninguna parte en nuestro país. Ya ustedes han visto las historias de estos animales. Ellos no quieren utilizar armas de fuego, porque es demasiado rápido y no es lo suficientemente doloroso” dijo Trump en medio de risas y aplausos por parte de la audiencia.

“Así que toman a un joven, de 16, 15 años, y les cortan la cara con un cuchillo porque quieren que sientan un dolor insoportable antes de que mueran. Y estos son los animales que hemos estado protegiendo durante tanto tiempo”, señalo Trump al referirse descarnadamente sobre su plan de acabar con la “Ciudades Santuario”, así como en lo vital la aprobación de la Ley de Kate, la cual aumenta las penas para las personas que intentan reingresar a los Estados Unidos después de haber sido deportadas.

Este proyecto que solo está a un debate de convertirse en ley lleva el nombre de Kate Steinle, una mujer de San Francisco que murió por disparos cometidos por Francisco Sánchez, un indocumentado que había sido deportado varias veces y que aun así había logrado regresar a EEUU a cometer crímenes.

De inmediato las palabras de Trump levantaron ampolla en las organizaciones pro inmigrantes que acusan a Trump de promover una retorica de odio en contra de los inmigrantes y en espacial en contra de los latinos en este país.

Estas duras declaraciones de Trump recuerdan el episodio durante el lanzamiento de su campaña a la Casa Blanca. En esa ocasión dijo que cuando México envía a su gente, no envía lo mejor posible. Sino aquellos que traen drogas, crímenes, siendo muchos de ellos violadores.

A pesar de todo el presidente, en medio del discurso, justificó su crudo y controversial mensaje diciendo que según su criterio, él es el mandatario más presidencial de la historia de EEUU, solamente después de Abraham Lincoln.