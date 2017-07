Denuncian a universidad de Arizona por colaborar con ICE en una detención

Pese a tener que tenía una carta de renovación del programa DACA aprobada hasta el 2019, enfrentaría deportación inmediata

El Centro de Derechos Civiles (CRC) presentó hoy dos acciones judiciales en contra de la Grand Canyon University, por haber colaborado con agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para que el “soñador” mexicano Cesar G. Valdés Flores fuera detenido con fines de extradición.

“Interpusimos las quejas porque violaron los derechos del joven que estaba acogido bajo el programa DACA (Acción Diferida). No siguieron los procedimientos, el hecho que lo trasladaron del nivel local al federal es inapropiado”, dijo a Efe Verónica Monje, presidenta de CRC.

Explicó que el 1 de junio el Departamento de Policía de la CGU arrestó a Valdés fuera de la línea de propiedad cercada de la universidad privada e inmediatamente se comunicaron con ICE para procesar su deportación inmediata, a pesar de que tenía una carta de renovación del programa DACA aprobada hasta el 2019.

Actualmente, Valdés, de 24 años, se encuentra en el Centro de Detención de Florence (Arizona) a la espera de ir a corte.

De acuerdo al informe policial, el Departamento de Policía de la CGU llamó inicialmente a ICE porque “se encontró una tarjeta de identificación de México” en posesión de César.

Minerva Flores, madre de Valdés, dijo a Efe que siente una gran impotencia ante lo que está viviendo su hijo, cuyo único delito -dijo- fue caminar cerca de la universidad privada.

“Iba hablando conmigo por teléfono cuando me dijo que unos guardias de la universidad lo estaban molestando, ya no llegó a dormir ese jueves. Luego no supe nada más de él, lo busqué por todos lados, pero un presentimiento me hizo ir con los guardias de la universidad el viernes”, recordó.

Flores se pregunta una y otra vez porque actuaron así los guardias de la universidad, si su hijo únicamente cortó camino cerca del edificio para llegar a su domicilio más pronto.

“Los guardias de la universidad me llevaron la mochila de mi hijo a la casa a las 5:30 pm del viernes. Fue hasta las 11:30 pm que mi hijo se comunicó desde Florence con nosotros y ya no volvió a saber de él, porque entro en una crisis nerviosa y se lo llevaron a un hospital”, comentó.

Silverio García Jr, director ejecutivo de CRC, presentó dos denuncias por violaciones de derechos civiles a nombre de Valdés ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que investiguen federalmente al Departamento de Policía del GCU y a ICE.

“Como residentes de Arizona, todos tenemos derecho a la protección de la Constitución de los Estados Unidos. Cada entidad y cada autoridad necesita asegurar que se siga el ‘debido proceso’ en todos los niveles del gobierno”, señaló García.