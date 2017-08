El ciclista Alberto Contador dirá adiós tras La Vuelta a España

MADRID, España – El ciclista español Alberto Contador anunció este lunes que La Vuelta a España, que se disputará del 19 de agosto al 10 de septiembre, será su “última carrera como ciclista profesional“.

En un vídeo difundido a través de sus redes sociales, el madrileño, de 34 años, confirmó su retirada tras su participación en La Vuelta a España.

“Lo digo contento, no lo digo con pena. Es una decisión que he pensado muy bien y no creo que haya mejor despedida que en la carrera en casa y en mi país“, dijo Contador.

El corredor de Pinto, ganador de la ronda española en 2008, 2012 y 2014, se mostró convencido de que serán “tres semanas de ensueño” en las que espera disfrutar del cariño de los aficionados.

“Estoy deseando que llegue“, sentenció.

El próximo 19 de agosto, con la contrarreloj por equipos de Nimes (Francia), Alberto Contador iniciará su última competición como integrante del conjunto Trek-Segafredo.

Tendrá por delante veintiuna etapas, con un recorrido total de 3,324.1 kilómetros, antes de que el pelotón haga su entrada en Madrid el domingo, 10 de septiembre.

Cinco etapas de montaña, su especialidad, le ofrecerán la oportunidad de medirse por última vez con el británico Chris Froome -cuatro veces campeón del Tour de Francia-, con el francés Romain Bardet y con los italianos Fabio Aru y Vincenzo Nibali, inscritos asimismo en La Vuelta 2017.

A ellos espera discutirles la condición de favoritos antes de bajarse de la bicicleta. A diferencia de en 2015, cuando fijó 2016 como el año de su adiós, este anuncio sí es definitivo y el gran anhelo de Contador es proclamar su adiós desde el podio.

Para ello deberá batir también a otros de sus oponentes: las caídas. Ellas mermaron su rendimiento en el pasado Tour de Francia y, tras ser noveno, ya destapó las dudas acerca de su continuidad.

“Si voy a volver al Tour de Francia lo sabremos dentro de un tiempo. Puede que sí, puede que no”, dijo entonces tras asumir que una carrera que había “preparado al milímetro” se había visto truncada nuevamente.

Pidió tiempo para “replantearse” los objetivos y ‘su’ tiempo es que ha terminado. Uno de los ciclistas españoles más importantes de la historia ha dictado su final. Será ante su público.