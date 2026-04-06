Mujeres embarazadas en detención de ICE suplican atención médica y son ignoradas, denuncian defensores

Una mujer embarazada detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Texas no había visto a un obstetra en cuatro meses. Fue obligada a dormir en el suelo, pasó hambre y, cuando fue trasladada a través del país, solo se le permitió usar el baño una vez a pesar de sus constantes solicitudes, aun cuando se encontraba en el tercer trimestre de un embarazo de alto riesgo.

Defensores que conocieron el caso señalan que creen que ella fue deportada antes de poder ayudarla.

“Esas son solo las historias que conocemos”, dijo Lupe Rodríguez, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Latinas por la Justicia Reproductiva, quien compartió el caso durante una conferencia de prensa el pasado 2 de abril de 2026. “Aún hay muchísimo que no sabemos sobre lo que ocurre dentro de estos centros de detención”.

Rodríguez fue una de varias defensoras, abogadas de derechos civiles y una congresista que participaron para dar la voz de alarma sobre lo que describen como una negación sistemática de atención de salud reproductiva para personas embarazadas en detención migratoria, una crisis que, aseguran, se ha agravado drásticamente bajo la administración Trump.

La representante Delia Ramírez (demócrata por Chicago), la primera latina elegida en el Medio Oeste e hija de inmigrantes guatemaltecos, afirmó que el tema es personal para ella.

“Mi mamá cruzó la frontera embarazada de mí”, dijo Ramírez. “Me recuerda que la migración y la protección de las mujeres están intrínsecamente vinculadas, porque nuestras libertades están conectadas, y la lucha por los derechos reproductivos también es la lucha por la justicia migratoria”.

Ramírez, quien forma parte del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, relató su visita a un centro de detención en Brownsville, Texas, la misma zona por donde su madre cruzó la frontera.

“Una mujer corrió hacia el pequeño vidrio de la celda donde estaba y susurró porque sabía que no podía escucharla”, dijo Ramírez. “Y dijo: ‘Ayúdame’. Esa imagen de esa mujer mirándome a los ojos ha permanecido en mi mente por mucho tiempo”.

Jesús González, trabajador social supervisor del Proyecto de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Florence en Arizona, describió el caso de una mujer a quien llamó “Esther”, una refugiada de África Central que fue secuestrada y violada en México mientras su solicitud de asilo estaba pendiente. Como resultado de la agresión, quedó embarazada y finalmente llegó a la frontera de Estados Unidos en busca de protección.

Mientras estaba detenida, Esther recibió vitaminas prenatales y poco más.

“Le dieron vitaminas prenatales, pero ningún otro tipo de atención durante el embarazo”, dijo González. “Esto ha sido consistente con todas las mujeres embarazadas que hemos visto bajo esta administración”.

Esther finalmente obtuvo asilo y fue liberada. Sin embargo, González indicó que actualmente su organización representa a otra mujer en su tercer trimestre que no ha recibido información sobre qué ocurriría si entra en labor de parto bajo custodia.

“Estamos dando la voz de alarma sobre los daños reales de detener a personas embarazadas y el peligro que esto representa para su salud y la de sus bebés”, afirmó.

Miedo dentro y fuera de los centros de detención

La crisis no se limita a los centros de detención, dijeron los defensores. Rodríguez señaló que la actividad de control migratorio está generando miedo entre las personas embarazadas, alejándolas por completo de la atención prenatal.

Un informe de marzo de 2026, basado en una encuesta de BabyCenter a más de 500 mujeres embarazadas, encontró que una de cada cinco (20%) reportó que la actividad reciente de ICE le ha impedido o disuadido de buscar atención prenatal necesaria.

“Proveedores de salud en todo el país reportan que las personas están omitiendo cada vez más sus citas prenatales, esperando hasta estar en labor de parto para buscar atención médica y solicitando partos en casa”, dijo Rodríguez.

Rodríguez también compartió la historia de una colega del Instituto de Latinas que fue detenida durante meses en un centro en Texas y separada de sus cuatro hijos.

“Me contó sobre las condiciones horribles dentro del centro de detención, donde la comida era incomible y no podía acceder a los medicamentos que necesitaba para controlar adecuadamente su diabetes”, relató.

La administración Trump también ha estado enviando a jóvenes inmigrantes embarazadas no acompañadas, algunas de tan solo 13 años y muchas embarazadas como resultado de agresión sexual, a una sola instalación de detención en San Benito, Texas, según los defensores.

Brigitte Amiri, subdirectora del Proyecto de Libertad Reproductiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), explicó que actualmente el gobierno federal está obligado a garantizar que menores embarazadas bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados tengan acceso a servicios de aborto y sean trasladadas a estados donde el aborto es legal si es necesario. Sin embargo, advirtió que la administración Trump ha indicado su intención de cambiar esas reglas.

“La administración Trump anunció que modificará la regulación sobre el acceso al aborto para menores inmigrantes no acompañadas”, dijo Amiri.

Señaló que la propuesta aún no ha sido publicada formalmente.

“Nos preocupa que la nueva regla busque eliminar el transporte para menores que buscan acceso al aborto, o incluso prohibirlo por completo”, agregó.

Amiri dijo que las regulaciones actuales siguen vigentes y que la ACLU está preparada para impugnar cualquier cambio en los tribunales, como lo hizo durante el primer mandato de Trump, cuando logró una orden de emergencia que permitió a una joven de 17 años bajo custodia federal, conocida como Jane Doe, acceder a un aborto.

Piden acción y protección al Congreso

Los participantes hicieron un llamado al Congreso para aprobar la Ley para Detener el Uso de Grilletes y la Detención de Mujeres Embarazadas, impulsada por el representante Chuy García y la senadora Patty Murray. También exigieron que ICE libere de inmediato a todas las personas embarazadas detenidas.

Ramírez señaló que ha presentado una resolución que destaca la intersección entre la justicia reproductiva y la justicia migratoria, así como una legislación llamada Melt ICE Act, que pondría fin a la detención migratoria.

Rochelle Garza, presidenta del Proyecto de Derechos Civiles de Texas y tejana de quinta generación de Brownsville, dijo que las condiciones en los centros federales reflejan lo que su organización ha documentado en prisiones estatales de Texas, donde encontraron falta de suministros menstruales básicos, atención inadecuada durante el embarazo y condiciones médicas graves sin tratamiento.

“Es absolutamente vergonzoso que esta administración continúe tratando a las personas inmigrantes, seres humanos, como si fueran subhumanas, como si no merecieran ningún tipo de atención médica, y especialmente atención de salud reproductiva”, afirmó Garza.

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