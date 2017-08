Adónde ir y qué hacer en Chicagp y suburbios

Viernes 11 de agosto

Festival de perros calientes

Saborea perros calientes muy al estilo de Chicago durante el Festival del Hot Dog, que se realizará en las esquinas de las Calles Clark y LaSalle, el 11 de agosto, de 11 am a 9 pm, y el 12 de agosto, de 11 am a 9 pm, y el 13 de agosto, de 11 am a 8 pm. Podrás probar más de 10 diferentes tipos de versiones de la receta original y disfrutar de música en vivo. Boletos $5. chicagohotdogfest.com

Festival cubano

Victor Manuelle, el cantante neoyorquino, encabezará una cartelera de talento latino en el Festival Cubano, que se realizará en el Parque Riis (6100 W. Fullerton Ave.) el 11 de agosto, de 4 pm a 10 pm, y el 13 y 14 de agosto, de 12 pm a 10 pm. Además de música en vivo del grupo la Charanga Habanera habrá demostraciones de cómo enrollar puros. Boletos para el viernes $15 el sábado y domingo; Niños menores de 12 años entran gratis. thecubanfestival.com

Acampar junto al lago

Aunque sea por una noche, será una experiencia única acampar al lado del Lago Michigan durante el ‘Camp Northerly’, con sede en el Northerly Island (1521 S. Linn White Dr.) de 5 pm a 10 am. La Fundación de Parques de Chicago organiza el evento al aire libre e invita a los participantes a dormir en una tienda de campaña, degustar de antojitos y entretenerse con juegos. Boletos $20-$150. http://www.chicagoparksfoundation.org/event/camp-northerly

Madagascar: Una aventura musical

Los pingüinos de la película animada ‘Madagascar’ y sus amigos del zoológico de Nueva York se escaparán de sus jaulas y llegarán hasta el Teatro Shakespeare (800 E. Grand Ave.) para bailar y cantar sobre el escenario hasta el 27 de agosto. Boletos $22-$34. http://www.chicagoshakes.com/plays_and_events/madagascar

Exhibición ‘Jurassic World’

Imagínate convivir con los dinosaurios que llegaron a vagabundear sobre la Tierra hace millones de años. La nueva exhibición del Museo Field (1400 S. Lakeshore Drive) cumplirá los sueños de todos los fanáticos de la película ‘Jurassic Park’ y hará posible que sus visitantes caminen junto a estas creituras. La exposición virtual dura hasta el 7 de enero del 2018, de 9 am a 5 pm. Boletos $19-$45. http://www.fieldmuseum.org

Playas de Chicago

Abrirán las 27 playas de Chicago este fin de semana feriado. El público podrá relajarse al lado del lago y disfrutar de un día de campo con la familia de 11 am a 7 pm cuando estarán presentes los salvavidas. La temporada culmina el 4 de septiembre. La entrada es gratis. http://www.cpdbeaches.com/home.cfm

Exhibición ‘Memoria Presente’

El Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) conmemorará su aniversario número 30 con una exhibición que destacará las obras de arte creadas por artistas locales. La exposición, que estará abierta hasta el 13 de agosto, es un despliegue de diferentes expresiones artísticas y opiniones políticas. La entrada es gratis. nationalmuseumofmexicanart.org

Juegos Pirotécnicos

Todos los miércoles y sábados, hasta el 2 de septiembre, los cielos sobre el centro de atracciones Navy Pier (600 E. Grand Ave.) se iluminará con los colores de los fuegos artificiales a las 10:15 pm. La Es gratis. navypier.com/fireworks

Sábado 12 de agosto

Desfile de regreso a clases

Como cada año desde hace casi nueve décadas, el tradicional desfile Bud Billiken recorrerá la carretera Martin Luther King Dr., entre la Oakwood Blvd. y el Parque Washington (5531 S. Martin Luther King Dr.) con el propósito de anunciar que se acerca el primer día de escuela en las Escuelas Públicas de Chicago. Los carros alegóricos y las bandas de música arrancarán a las 9 am. Este año, el gran mariscal será el rapero ‘Chance the Rapper’. La entrada es gratis. http://www.budbillikenparade.org

Festival de papalotes

Es un día de recreo para todos los miembros de la familia que podrán aprender a construir un papalote en el Jardín Botánico de Chicago (1000 Lake Cook Rd.) el 12 y 13 de agosto, de 10 am a 3 pm. La entrada es gratis. http://www.chicagobotanic.org/calendar/event/kite_festival

Monólogos ‘Sucias’

Las 18 artistas latinas que participarán se burlarán de la etiqueta y analizarán el sentido detrás de la palabra feminidad durante la exhibición y presentación titulada ‘SUCIAS’, en la galería Hoofprint (2433 S. Oakley Ave.) a las 7 pm. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/hoofprintchicago

Domingo 13 de agosto

Muestra gastronómica

La muestra gastronómica hidalguense tendrá para probar de una variedad de platillos tradicionales de la cocina del estado de Hidalgo. No faltarán las bandejas de barbacoa de borrego, mixiotes, tamales, escamoles y gusanos de maguey en el festival culinario, que se realizará en el Chicago Sports Complex (2600 W. 35th St.) de 11 am a 6 pm. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/Done-Deal-Events-150266621696617/

Concierto de música duranguense

Durante la serie de conciertos titulada ‘Banda sonora de la ciudad’, se dedicará una noche al género duranguense. Los pioneros del movimiento Montéz de Durango deleitarán a todo el público con sus éxitos, incluyendo ‘Adiós a mi amante’ y ‘Lágrimas de cristal’ en el Parque Harrison (1824 S. Wood St.) a las 2 pm. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/oldtownschool

Noche caribeña

Los sonidos musicales de Puerto Rico, Cuba y la República Dominicana se escucharán por todo el centro de atracción Navy Pier (600 E. Grand Ave.) de 6 pm a 9 pm durante el concierto y baile titulado ‘Noche Caribeña’. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/PuertoRicanArtsAlliance

Concierto de banda

Triny y La Leyenda, Gabino y su Banda Chica, Dueto Armadillos y Corazón Gitano se presentarán sobre el mismo escenario de La Herradura de Joliet (18225 Briggs St., en Joliet) desde las 12 pm. Boletos $25. http://www.vivatumusica.com

Jueves 17 de agosto

Unifest

Cada jueves se destacarán platillos típicos, música tradicional y bebidas favoritas originarias de 28 países durante el festival cultural ‘Unifest,’ que se realizará sobre el Río de Chicago, entre los puentes de la Calle Franklin y la Calle Wells, el 10, 17, 24 y 31 de agosto, de 4:30 pm a 8:30 pm. La entrada es gratis. http://www.unifest.one