Arrancan las eliminatorias en CLASA

Ocho equipos con boleto en la mano están listos para los playoffs de la liga CLASA que empiezan el domingo 20 de agosto.

Para la jornada de la División Mayor se incluye al San San vs. La Piedad a las 11 am en la cancha de 3250 W. Adams, y a la 1 pm el Real Celaya vs. Atlético Nacional en el mismo campo.

Para las 3 pm, La Puerta contra Morelia en el Marquette #3 y cerrando la jornada a las 4 pm se enfrentan el Téjaro y Deportivo Guerrero en el Serpico Field de 25th y Lake.

El pasado domingo se disputaron los dos últimos juegos regulares de la Mayor entre los favoritos Atlético Nacional y San San, y Real Celaya con el Morelia.

Ambos partidos atrajeron gran cantidad de aficionados para ver jugar a exestrellas de la Liga MX como César Villaluz, Eder Patiño, Armando Sánchez y Alonso ‘El Negro’ Sandoval, entre otros.

Aún no está confirmado si Villaluz, ex del Cruz Azul, estaría de regreso con su equipo el San San.