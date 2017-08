¿Te imaginas a Paris Hilton como mamá? Dice que ya está lista

La DJ piensa "sentar cabeza"

La polifacética Paris Hilton parece empeñada en hacerle saber al mundo entero, y de paso a su actual pareja, que quiere convertirse en madre más pronto que tarde. Hace solo unos meses, reconocía sentirse más preparada para dar ese gran paso tras comprobar la idílica vida doméstica que su amiga de la infancia Kim Kardashian había construido junto a su marido Kanye West y sus dos hijos, North (4) y Saint (1), una sensación que no ha hecho más que reforzarse ahora que la DJ más glamurosa de Ibiza ha encontrado al hombre ideal con quien por fin sentar cabeza: el actor Chris Zylka.

“Me lo pasé de maravilla con los niños en mi fiesta Foam and Diamonds for Kids del pasado fin de semana. Es un sentimiento maravilloso ver todas esas caritas sonrientes. Me hizo sentir muy feliz el tener a Chris a mi lado. A él le encantan los niños, como a mí, así que fue muy bonito poder vivir algo así juntos. Además, me hizo darme cuenta de que no veo la hora de poder tener mi propio hijo, y de lo especial que debe ser algo así”, ha afirmado Paris en conversación con el portal Daily Mail al recordar el evento solidario que ofreció recientemente en la ciudad balear.

De hecho, la empresaria está tan segura de que la maternidad forma parte de sus planes de futuro que ya ha tenido tiempo incluso de darle vueltas a los valores que le gustaría transmitir a sus retoños. Habiendo vivido en primera persona lo que implica crecer bajo la atenta mirada de la opinión pública, la cantante de 36 años evitaría a toda costa que su descendencia desarrollase una relación enfermiza con plataformas como Twitter o Instagram.

“El día que tenga una hija, no quiero que acabe tan obsesionada con las redes sociales como muchos de los niños de hoy en día. Tengo muy claro que hay cosas mucho más importantes en la vida”, explicaba hace unos meses a la revista LLNYC, en la que también desvelaba su intención de producir un documental sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el proceso de socialización de los menores.

En la actualidad y desde hace unos meses, la rica heredera disfruta de una sólida relación sentimental con el actor de ‘The Leftovers’, a quien en ocasiones ha descrito como el príncipe azul con el que siempre había soñado. Y desde luego el sentimiento parece ser mutuo, ya que el pasado julio el intérprete se tatuó el nombre de su chica en el antebrazo izquierdo, un gesto romántico que Paris no pudo resistirse a compartir con todos sus seguidores de Instagram.

“¡Qué afortunada soy! Mi amor me ha querido dar una sorpresa y se ha tatuado mi nombre con la fuente de Disney. Y me ha dicho que lo ha hecho porque soy su lugar favorito en la tierra y porque por fin ha encontrado a su princesa. #Novio Ideal #Paris Para Siempre”, escribía entonces emocionada en su perfil junto a una imagen del tatuaje que Chris luce en su piel.