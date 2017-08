Este mensaje confirma que Adamari y Toni viven un amor de telenovela

Happy birthday cariño mío @tonicosta4 celebró la dicha de vivir momentos especiales contigo y hacer un camino de vida juntos… otra vuelta al sol llena de salud, bendiciones y nuevas aventuras juntos como familia! Te amo #tonicumple34 #felizcumpleañostoñi #amor #familiacostalopez #happybirthday #AdaYToni Gracias @divinedelicaciescakes por tu creatividad y talento #welovethecake La pasamos muy rico #hennessyus #teamhennessy @rudyduthil #mia Vestido: 👗 @shopvickyvictoria

A post shared by Adamari López (@adamarilopez) on Aug 20, 2017 at 3:12pm PDT