Bears celebrarán en Logan Square

Los Chicago Bears celebrarán por segunda vez el Miller Lite Bears Block Party el sábado 9 de septiembre en Logan Square, para dar inicio a la temporada regular de 2017. Este evento gratis se llevará a cabo desde las 12 pm hasta las 10 pm en la Milwaukee Avenue, entre la North Spaulding Avenue y la North Kedzie Avenue.

Los fanáticos podrán disfrutar de un ambiente al estilo “tailgate” con comida y bebidas

ofrecidas por The Harding Tavern y Miller Lite’s Bar 75, además de una barra de Bloody Mary. Los artistas musicales presentes serán Saves the Day, Lucky Boys Confusion, The Kickback, Loudernow, Tiny Kingdoms, el DJ oficial de los Chicago Bears JayiLLa y VJ Pedro. Otras actividades de entretenimiento incluirán una demostración de cocina en vivo, la realización en vivo de una pieza de arte en un mural a cargo del artista Truborn, un área para los niños, juegos y premios.

El jugador retirado de los Bears y el comentarista de los Bears en la emisora WBBM Newsradio 780 y 105.9 FM, Tom Thayer, y la voz de los Bears en WBBM Newsradio 780 y 105.9 FM, Jeff Joniak, darán la previa de la apertura a la nueva temporada.

Además, Staley Da Bear, la mascota de Los Chicago Bears, los Bears Drumline y el Monster Squad presentado por Dunkin’ Donuts estarán presentes durante el evento.

Para más información, por favor visite ChicagoBears.com/BlockParty.