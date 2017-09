Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 8 de septiembre

Festival de La Villita

Gozarán de música, juegos mecánicos y platillos típicos que ofrecerán los 30 puestos de comida mexicana durante el aniversario número 28 del Festival de La Villita, que se llevará a cabo el 8 de septiembre, de 5 pm a 10 pm, y el 9 y 10 de septiembre, de 2 pm a 11 pm, en el 4400 W. 26th St. La entrada es gratis. http://www.chicagoevents.com/events/fiestaspatrias

Hispano Fest 2017

Celebrarán la cultura latina con lo mejor de su música folclórica y regional, comida autentica y artesanías tradicionales en el Centro Cívico de Melrose Park (1000 N. 25th Ave., en Melrose Park) el 8 de septiembre, de 5 pm a 11 pm, el 9 de septiembre, 12 pm a 11 pm, y el 10 de septiembre, de 12 pm a 11 pm. Arranca en la esquina de la Avenida 10 y la Calle Lake, el 9 de septiembre, a las 11 am. La entrada es gratis. hispanofest.org

Circo Hermanos Vázquez

Todo el esplendor del espectáculo circense se podrá admirar en el suburbio de Aurora (195 Fox Valley Center, en Aurora) hasta el 11 de septiembre. Boletos $15-$60. http://www.circovazquez.com

Sábado 9 de septiembre

Fiesta Mexicana 2017

La Parroquia de Santa Rita (6243 S. Fairfield Ave.) celebrará a la comunidad mexicana con un gran festival a las afueras de sus instalaciones. Tocarán Los del Rancho, Yaguati-7, Grupo Talos, Centenario Norte y la Nueva Sonora Santanera el 9 de septiembre, de 12 pm a 11 pm, y el 10 de septiembre, de 8 am a 6 pm. Habrá venta de artesanías típicas y actividades para los niños. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/StRitaOfCasciaParishChicago

Mariachi Herencia de México

El Mariachi Herencia Mexicana deleitará al público en el Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) y recaudará fondos para sostener las clases de mariachi en las Escuelas públicas de Chicago. En el Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) de 5 pm a 8 pm. Boletos $25. El concierto arrancará a las 6 pm. Boletos $25. http://www.facebook.com/MariachiHeritageFoundation y http://www.eventbrite.com/e/back-to-school-concert-fundraiser-tickets-27019802958El

Fiesta en Berwyn

La celebración del Mes de la Herencia Hispana en el Parque Proska (3001 Wisconsin Ave., en Berwyn) de 1 pm a 6 pm destacará el talento de los grupos de la música tradicional mexicana. Y habrán juegos para los niños y vendedores ofreciendo platillos de comida mexicana. La entrada es gratis. http://www.berwynparks.org

Certamen de la Reina de la Sociedad Cívica Mexicana

Las candidatas a Reina de la Sociedad Cívica Mexicana desfilarán con sus vestidos folclóricos sobre la pasarela del salón del Restaurante Taste of Heaven (6254 S. Archer Ave., en Summit) a las 7 pm. Todos están invitados a ver quién será la próxima reina de la Cívica y de las fiestas patrias. Boletos $20-$25. La Coronación Azteca de la Reina de las Fiestas Patrias y El Grito de Independencia será en la Plaza Daley (50 W. Washington St.) el 15 de septiembre, a las 9:30 pm. La entrada es gratis. http://www.scmil.org

Circo en el parque

Debajo de la carpa del Midnight Circus los acróbatas, payasos, malabaristas y contorsionistas deleitarán al público en el Parque McKinley (2210 W. Pershing Rd.) el 9 de septiembre, a las 12 pm y 3 pm, y el 10 de septiembre, a las 12 pm y 3 pm. Boletos $5, niños menores de 2 años entran gratis. midnightcircus.net

Fiesta en Joliet

Los danzantes aztecas, el grupo Tamborazo, el grupo Liberación y los máximos exponentes de la cumbia la Sonora Dinamita festejarán la independencia de México con música y platillos tradicionales durante el festival y desfile en Joliet, sobre la calle Chicago, entre las calles Jefferson y Clinton, de 4 pm a 11 pm. Boletos $5-$10, niños menores de 12 años entran gratis. jolietchamber.com/events/fiesta-en-la-calle

Fiesta en North Riverside

El evento cultural auspiciado por la Organización Hispana de North Riverside (HONR, por sus siglas en inglés) tendrá como atracción principal a la Banda Caliente! y Ritmo, quienes deleitarán al público en el Parque Commons (2401 Desplaines Ave., en North Riverside) de 3 pm a 10 pm. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/HONR.ORG

Celebración de la Independencia de Guatemala

El Consulado de Guatemala (5559 N. Elston Ave.) invita a todas las familias guatemaltecas y latinoamericanas a celebrar el día de la Independencia de Guatemala en sus oficinas de 2 pm a 5 pm. Después de entonar el himno nacional de Guatemala, se presentará el grupo de marimba Xelajú. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/ConsuladoGeneraldeGuatemalaenChicagoIL

Domingo 10 de septiembre

Desfile de La Villita

El cantautor de música norteña Juan Valentín estará al frente del desfile con motivo del aniversario número 207 de la Independencia de México en Chicago. Más de 100 carros alegóricos, bandas de música y bailarines tradicionales recorrerán el corredor comercial de la Calle 26, mientras 350,000 espectadores aplaudirán y aclamarán con entusiasmo. El desfile, que se extenderá sobre la Calle 26, entre las Avenidas California y Kedzie, arrancará a las 11 am. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/LVChamberCHI

Desfile y Picnic Chapín

Justo después del desfile en conmemoración de la independencia de las países centroamericanos, que arrancará a las 11 am en las esquinas de las Avenidas Montrose y California, la fiesta continuará en el Parque St. Paul Woods (6520 W. Oakton, en Morton Grove) hasta las 6 pm. Allí se presentará la Marimba Luna Maya y habrá brincolines para niños, comida típica y rifas. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/guatemalaillinois

Fiestas Patrias en Elgin

En el Centro Comercial de Elgin (308 S. McLean Blvd., Elgin) la compañía de baile Danza Los Jardineros de Chicago presentará una muestra de bailes típicos de México en conmemoración de su Independencia. A las 10 am. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/elginmall308

Desfile en el sur de Chicago

El Mexican Patriotic Club contará la participación de Melissa Perez, productora de la cadena local WCIU, como gran mariscal de la edición 78 del desfile del Día de Independencia de México de Sur Chicago, a la 1 pm. Arrancará en la esquina de las calles 87 y Commercial y continuará sobre la calle Commercial hasta culminar en la 99. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/mexicanpatrioticclub

Viernes 15 de septiembre

‘El Grito’ en el Harrison Park

Se invita a la celebración del ‘Grito de Dolores’ en el Harrison Park (1824 S. Wood St.) para disfrutar de bailes tradicionales mexicanos y la música de mariachi desde las 4 pm. La fiesta continuará con fervor en el parque el 16 de septiembre, de 1 pm a 11 pm y el 17 de septiembre, de 1 pm a 9 pm. La cantante mexicana Carmen Jara acompañará al Cónsul General de México en Chicago Carlos Jiménez Macías para la ceremonia oficial, a las 10 pm. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/ComiteCulturalMexicano/?fref=mentions

Desfile y festival de Independencia de México en Cicero

El Día de la Independencia de México se celebra en el Parque Comunitario de Cicero (3400 S. Laramie) el 15 de septiembre, de 5 pm a 10 pm, y el 16 y 17 de septiembre, de 12 pm a 10 pm. Además, las agrupaciones grupos Montéz de Durango, Costa Azul, Los Rodarte y Carlos y José amenizarán el evento. El desfile recorrerá la carretera Cermak, el 17 de septiembre, a las 12 pm. El festival culminará con la ceremonia de ‘El Grito’, el 17 de septiembre, a las 8 pm. La entrada es gratis. http://www.cicerofestivals.com

Mariachi en Waukegan

Toda la familia estará invitada a disfrutar de la música tradicional de mariachi y la Banda Reyna de Chicago, Grupo Orgullo Costeño, Conjunto Nuevo Norte, Carlos y José, Grupo Obsesión, Montéz De Durango, La Sonora Dinamita y Norteñísimo Zierra, con sede cerca de la playa municipal de Waukegan en Harbor’s Edge (175 S. Harbor Pl., en Waukegan) el 15, 16 y 17 de septiembre, de 3 pm a 11 pm. Además, habrá entretenimiento para todos los niños. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/TheHarborsEdge

Sábado 16 de septiembre

Fiestas Patrias en Aurora

Aurora festejará la Independencia de México en el RiverEdge Park (360 N. Broadway, en Aurora con música tradicional de los Rieleros del Norte, los danzantes folclóricos del Mariachi y Ballet Folklórico, los intérpretes de la música duranguense Alerta Zero y más durante el festival 16 de septiembre, de 1 pm a 10 pm, y el 17 de septiembre, de 11 am a 8 pm. La ceremonia de ‘El Grito’ tradicional se dará el 16 de septiembre, a las 9:30 pm y el desfile, que recorrerá el centro de la ciudad será el 17 de septiembre, a las 11 am. La entrada es gratis antes de las 5 pm. Boletos para el 16 de septiembre $10 después de las 5 pm y $5 el 17 de septiembre. Niños menores de 12 años entran gratis los dos días. riveredgeaurora.com

Domingo 17 de septiembre

Los Tigres del Norte

‘Los jefes de jefes’ amenizarán el Festival de Ravinia (200 Ravinia Park Rd., en Highland Park) junto con la cantante española Natalia Jiménez y celebrarán la Independencia México con un concierto a las 6 pm. Boletos $33-$85. http://www.ravinia.org

Charreada, concierto y baile

Será toda una aventura ver como los charros vencen a los toros más furiosos durante la charreada y el concierto en La Herradura de Joliet (18225 Briggs St., en Joliet) desde las 12 pm. Además, sobre el escenario se presentarán Los Rieleros del Norte, Conjunto Rio Grande, La Fe Norteña de Toño Aranda, Los Vendavales y Conjunto Azabache. Boletos por adelantado $35. http://www.vivatumusica.com