¿Dónde está Fidel Navarrete?

‘El Feroz’ quiere regresar del retiro y busca cualquier rival que pese 130 libras

Con más de un año sin pelar, el boxeador Fidel Navarrete quiere volver a la acción. ‘El Feroz’, con marca de 8-2-2, anunció en entrevista que quiere un rival en las 130 libras.

¿Qué ha sido de Fidel Navarrete? “Pues nada más trabajar y dedicárselo a mi familia, y a hacer un poco de ejercicio cuando puedo”, respondió el popular guerrero de Chicago.

Navarrete está bastante activo en las redes sociales ¿Pero en el ring, cuándo?, se le preguntó.

“Pues había dicho que me iba a retirar pero ahorita quiero regresar otra vez”, dijo emocionado.

¿Qué te obligó a retirarte? “Cuando yo empecé a boxear me dije a mí mismo que lo iba a hacer hasta que mi cuerpo me dejara, y ya no me sentía muy bien”, confesó.

“La última vez que peleé fue en Texas y los últimos sparrings que hice no me sentí bien, ahora estoy esperando los resultados de un médico y ojalá me diga que sí puedo”, dijo esperanzado.

“Tengo 25 años no puedo dejarlo ahí nada más”, agregó ‘El Feroz’.

Mientras tanto, Navarrete luce y se conserva bien, lo sabe y muestra sus músculos. “Claro que sí, estoy en perfectas condiciones. Estoy pesando 145 libras ahorita”, presumió el michoacano.

Fidel quiere volver a pelar con un rival entre 126 y 130 libras y aunque dice tener varios candidatos en mente prefiere no mencionarlos.

“Tengo muchos nombres pero quien me pongan enfrente en 130 libras, a quien sea”, lanzó el reto.

Dos de sus peleas más memorables fueron contra su amigo y rival Sergio Montes de Oca, ambas en 2014. Primero fue un empate y después salió victorioso.