Muchos sufrían el sismo en Chiapas y Anahí posaba para “insensible” video

¿Actriz o primera dama?

Usuarios de redes sociales criticaron a la primera dama de Chiapas, Anahí Puente Portilla, luego de que difundiera en su cuenta de Twitter un video en el que pide apoyo para todas las personas que resultaron afectadas por el sismo de 8.2 grados Richter que azotó México el pasado 7 de septiembre, no si antes mencionar que estaba “muy despeinada, muy mal arreglada”.

“Muy despeinada, muy mal arreglada, muy fea y no me importa nada. Lo que me importa ahora es ayudar a la gente”, menciona la actriz de Televisa y esposa del gobernador Manuel Velasco Coello en un video compartido en su cuenta de Twitter.

Durante la grabación, Anahí se dio tiempo para decirle a sus seguidores que por el momento no le importa estar sobre un escenario y que su intención por el momento es ayudar a la gente de Chiapas.

“Yo sé que ustedes quieren que cante y yo sé que ustedes me quieren ver haciendo conciertos pero la verdad ahorita eso o importa”.

Uno de los personajes que expresó su molestia por la actitud de la actriz de Televisa, fue el sacerdote Alejandro Solalinde, quien compartió el video en sus redes sociales y escribió: “En manos de quienes estamos! #RapiñaElectoral #MuyDespeinada”.

El estado de Chiapas, frente a cuyas costas se originó el sismo de magnitud 8.2, registra al menos 40 mil viviendas afectadas, y la cifra de decesos se mantiene en 16.

Aunque hay reporte de daños en 122 municipios, la mayor parte se concentra en 82 localidades. Tonalá, Cintalapa, Parral, Venustiano Carranza y Pijijiapan son algunos de los municipios con más afectaciones.

El Gobierno estatal mantiene que hay alrededor de 1.5 millones damnificados, 70 mil de los cuales continúan en albergues. Además hay 980 escuelas y 48 centros médicos con daños en infraestructuras.