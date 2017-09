Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 15 de septiembre

‘El Grito’ en el Harrison Park

A la tradición del ‘Grito de Dolores’ en el Harrison Park (1824 S. Wood St.) asistirán connacionales e hijos de padres mexicanos a disfrutar de la interpretación de los bailes tradicionales mexicanos y la música de mariachi desde las 4 pm. La cantante mexicana Carmen Jara acompañará al Cónsul General de México en Chicago Carlos Jiménez Macías para la ceremonia oficial, a las 10 pm. La fiesta continuará en el parque el 16 de septiembre, de 1 pm a 11 pm y el 17 de septiembre, de 1 pm a 9 pm. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/ComiteCulturalMexicano/?fref=mentions

‘El Grito’ de la Sociedad Cívica Mexicana de Illinois

Todos están invitados a festejar las fiestas patrias y la Independencia de México durante la tradición del ‘Grito de Independencia’ en la Plaza Daley (50 W. Washington St.) a las 9:30 pm. Las festividades arrancarán a las 4 pm con danzantes aztecas, bailarines de música folclórica y música tradicional. La entrada es gratis. http://www.scmil.org

Circo Hermanos Vázquez

Cada año, la carpa morada con diseños rosas y azules, de casi 56 pies de altura, trae a Chicago exóticos tigres y caballos árabes que dan vueltas dentro de la carpa a todo galope. Todo el esplendor del espectáculo lo podrán admirar en La Villita (4400 W. 26th St.) hasta el 8 de octubre. Boletos $15-$60. http://www.circovazquez.com

Curso de DJ

El DJ trae el entretenimiento y la alegría a cualquier fiesta con sus mezclas de la música más popular. Jóvenes de 13 a 17 años podrán inscribirse para aprender sobre a mezclar como los profesionales durante el taller de ocho días que se realizará en el Parque Piotrowski (4247 W. 31st St.). La orientación es el 15 de septiembre y las clases se llevarán a cabo del 22 de septiembre al 17 de noviembre. El taller es gratis. bit.ly/2joadZY

Circo en el parque

Debajo de la carpa del Midnight Circus los acróbatas, payasos, malabaristas y contorsionistas deleitarán al público con su talento durante sus presentaciones en el Parque Wicker (1425 N. Damen Ave.) el 15 de septiembre a las 7 pm y el 16 y 17 de septiembre a las 2 pm y 5 pm. Boletos $20, niños menores de 2 años entran gratis. midnightcircus.net

Desfile y festival de Independencia de México en Cicero

Festeja la cultura y el folclor de México durante el festival con motivo del Día de la Independencia en el Parque Comunitario de Cicero (3400 S. Laramie) el 15 de septiembre, de 5 pm a 10 pm, y el 16 y 17 de septiembre, de 12 pm a 10 pm. Además, Montéz de Durango, Costa Azul, Los Rodarte y Carlos y José amenizarán el evento. El desfile recorrerá la carretera Cermak el 17 de septiembre a las 12 pm. El festival culminará con la ceremonia del ‘Grito’ el 17 de septiembre, a las 8 pm. La entrada es gratis. http://www.cicerofestivals.com

Mariachi en Waukegan

Toda la familia está invitada a disfrutar de la música tradicional del mariachi y la Banda Reyna de Chicago, Grupo Orgullo Costeño, Conjunto Nuevo Norte, Carlos y José, Grupo Obsesión, Montéz De Durango, La Sonora Dinamita y Norteñísimo Zierra cerca de la playa municipal de Waukegan en Harbor’s Edge (175 S. Harbor Pl., en Waukegan). El 15, 16 y 17 de septiembre, de 3 pm a 11 pm. Además, habrá entretenimiento para los niños. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/TheHarborsEdge

Sábado 16 de septiembre

Desfile de Independencia de México en Pilsen

Sobre la arteria principal del barrio mexicano Pilsen desfilarán bailarines folclóricos y danzantes aztecas, charros montados sobre sus caballos de alto calibre y carros alegóricos de los negocios locales desde las 12 pm. El desfile recorrerá la Calle 18, entre las calles Newberry y Wolcott. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/Pilsen-neighborhood-137078479710344

Mercado artesanal

Artesanos locales venderán sus joyas, bolsos, artes plásticas y pinturas hechas a mano en el mercado artesanal Mexicanísimo, que se realizará en el Catrina Café (1011 W. 18th St.) de 10 am a 6 pm. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/collectivomariposas

Fiestas Patrias en Aurora

El suburbio de Aurora festejará la Independencia de México con mucho entretenimiento y ambiente en el RiverEdge Park (360 N. Broadway, en Aurora). Se presentarán los Rieleros del Norte, los danzantes folclóricos del Mariachi y Ballet Folklórico, los intérpretes de la música duranguense Alerta Zero y muchos más durante el festival 16 de septiembre, de 1 pm a 10 pm, y el 17 de septiembre, de 11 am a 8 pm. La ceremonia del ‘Grito’ tradicional se dará el 16 de septiembre a las 9:30 pm y el desfile, que recorrerá el centro de la ciudad, será el 17 de septiembre a las 11 am. La entrada es gratis antes de las 5 pm. Boletos para el 16 de septiembre $10 después de las 5 pm y $5 el 17 de septiembre. Niños menores de 12 años entran gratis los dos días. riveredgeaurora.com

Festival del Taco

Saborea los tacos de pollo, carne asada, puerco y hasta vegetarianos preparados por más de una decena de diferentes restaurantes durante el festival culinario de la calle Southport, entre las avenidas Addison y Roscoe, el 16 y 17 de septiembre, de 11 am a 10 pm. Boletos $10. http://www.lakeviewtacofest.com

Festival de Música Mundial

El mariachi integrado por puras mujeres Flor de Toloache y Los Hijos de La Montaña encabezarán la fiesta mexicana que se realizará como parte del Festival de Música Mundial en el antro Thalia Hall (1807 S. Allport St.) a las 8 pm. La entrada es gratis. ww.worldmusicfestivalchicago.org

Domingo 17 de septiembre

Los Tigres del Norte

‘Los jefes de jefes’ amenizarán el Festival de Ravinia en el centro de entretenimiento Ravinia (200 Ravinia Park Rd., en Highland Park) junto con la cantante española Natalia Jiménez y celebrarán la independencia de México con un concierto muy ameno a las 6 pm. Boletos $33-$85. http://www.ravinia.org

Charreada, concierto y baile

Será una aventura ver como los charros vencen a los toros más furiosos durante la charreada y el concierto en La Herradura de Joliet (18225 Briggs St., en Joliet) desde las 12 pm. Además, sobre el escenario se presentarán Los Rieleros del Norte, Conjunto Río Grande, La Fe Norteña de Toño Aranda, Los Vendavales y Conjunto Azabache. Boletos por adelantado $35. http://www.vivatumusica.com

Martes 19 de septiembre

Sabor a Pilsen

Durante el despliegue gastronómico del festival ¡Buen Provecho! se destacarán los platillos más sabrosos de más de 25 restaurantes, panaderías y cafeterías de Pilsen. El recorrido se llevará a cabo de 5 pm a 8:30 pm y habrá música en vivo en las esquinas de la calle 18 y Blue Island. Boletos por adelantado $30-35. http://www.eighteenthstreet.org/buen-provecho

Odisea de Flamenco

La pareja Maya Tatiana y Lucero entretendrán al público con un cante y baile típico al ritmo de los sonidos característicos del flamenco, incluyendo sevillanas, bulerías, tangos y alegrías. El evento familiar se realizará en el Parque Cornell Square (1809 W. 50th St.) a las 6:30 pm. La entrada es gratis. http://www.chicagoparkdistrict.com/parks/cornell-square-park/events/Flamenco-Odyssey-at-Cornell-Square