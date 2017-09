Angelina Jolie tras su separación de Brad Pitt: “Creo que ahora soy un poco más fuerte”

En una entrevista con People, la actriz habló sobre su presente, su familia y su nuevo filme para Netflix

“He tenido mis altibajos. Creo que ahora soy un poco más fuerte“, confesó esta semana Angelina Jolie en una entrevista con People en la que habla de su vida tras su separación de Brad Pitt, de sus hijos y de su trabajo como directora de ‘First They Killed My Father’.

“Todos tenemos nuestros tiempos difíciles, pero como madre también tienes una responsabilidad ante todo con los niños. Están pasando por sus años formativos y todo lo demás viene en segundo lugar”, remarcó.

Maddox, de 16 años; Pax, de 13; Zahara, de 12; Shiloh, de 11; Vivienne y Knox, de 9 vivieron junto a ella todo el proceso de separación y en ese trance tuvieron el apoyo incondicional de Jolie.

“Todo girará en torno a los niños. Hace más de un año que no trabajo porque me necesitaban en casa. Todo se detuvo. Realmente me siento a hablar con ellos porque todo les afecta. Cada lugar, cada tipo de proyecto, voy a tener que ajustarlo a lo que ellos puedan manejar”, explicó con respecto a su futuro laboral y su vida familiar.

En cuanto al estado anímico de sus hijos, dijo: “Creo que están ansiosos de volver a salir al mundo. Todos hemos estado un poco bloqueados y estamos pasando por algunas cosas. Creo que sería bueno salir y jugar juntos”.

‘First They Killed My Father‘ es la película que Jolie dirigió y que se estrenará el 15 de septiembre en Netflix. La historia está basada en las memorias de su amiga Loung Ung tras sobrevivir al genocidio del Khmer Rouge en Camboya. En la entrevista, Jolie remarcó que está muy orgullosa de que Maddox y Pax se haya involucraron entre bastidores en el filme.

Recordemos que Jolie adoptó a Maddox en Camboya, en 2002, y allí es donde ha realizado obras humanitarias en los últimos 14 años. Hizo una fundación en el nombre de Maddox y cuyo objetivo es ayudar a las comunidades locales en los ámbitos de educación y la salud. “Quería que Maddox vea lo extraordinario que es su país”, comentó.