Tarik Cohen brilla con los Bears

Con una altura de 5 pies y 6 pulgadas, el corredor novato Tarik Cohen es una cabeza más bajo que todos los otros jugadores en la lista de Chicago. Pero lo que el novato carece de altura, más que lo compensa con su elusividad, aceleración, velocidad y fuerza.

Los Bears seleccionaron a este corredor de poder en la cuarta ronda del Draft de 2017. El domingo pasado, en su debut profesional en la temporada regular, Cohen agregó la palabra “histórico” al vocabulario para describir su juego. En una derrota de 23-17 contra Atlanta en el Soldier Field, Cohen tuvo 66 yardas terrestres, 47 yardas por recepción y 45 yardas en regreso de patada, todas las cuales impulsaron a los Bears en sus departamentos respectivos. Cohen anotó un touchdown también. Las 158 yardas totales fueron lo máximo por un novato de Chicago en un juego de apertura de temporada, superando las 141 yardas en el debut de Matt Forte en 2008.

“Además del hecho de que no tuvimos la victoria, fue bastante bueno”, dijo Cohen. “La línea ofensiva hizo un trabajo tremendo al bloquear para mí, haciendo las oportunidades para buenas carreras. Mike [Glennon] hizo un trabajo tremendo al conseguirme el balón”.

“[Cohen] es el mejor atleta en el campo en todo momento”, dijo el receptor Josh Bellamy. “Nunca he estado con un tipo así, la gente lo ve y es tan pequeño que quizás no saben de lo que es capaz. Tarik es pequeño, pero es duro, tiene el corazón de un león, va a correr la pelota, no importa el tamaño que sea [el oponente], él viene.”

A Glennon se le preguntó después del partido sobre la actuación de Cohen y el mariscal de campo dijo que lo que los Bears tienen en el novato es un “secreto conocido”. Cada semana, Cohen y su compañero Jordan Howard serán una gran parte de la ofensiva de Chicago.