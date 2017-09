Jorge D’Alessio rompe en lágrimas por la solidaridad de los mexicanos

Conmovido en medio de la tragedia

El sismo de 7.1 grados Richter que sacudió la tarde del martes al centro de México, dejó una ola de devastación y muerte, pero también levantó el famoso sentimiento de solidaridad de la sociedad civil mexicana.

Minutos después de terminado el terremoto, miles de voluntarios salieron a las calles a ayudar con picos, palas y sus propias manos, buscando salvar las vidas de personas bajo los escombros y damnificados.

Jorge D’Alessio junto a su esposa Marichelo, participaron en las labores de ayuda comprando víveres. Ahí el líder de Matute rompió en lágrimas al hablar de la solidaridad de sus compatriotas.

Amo ser mexicano! Impresionante solidaridad la que estamos viviendo, este es el país de mis amores! 🙌🏼 A post shared by Jorge D'Alessio (@jorgedalessio) on Sep 19, 2017 at 4:49pm PDT

“La solidaridad que estamos presenciando… no puedo dejar de ayudar, no hay una sola persona que no esté comprando ayuda… me da mucho orgullo ser mexicano, me da mucha tristeza lo que está pasando, pero esto es bonito, te invito a poner tu granito de arena”, expresó con la voz entrecortada el hijo de Lupita D’Alessio.

“De esta nos levantamos”, concluyó.