Belinda en medio de la polémica por ayudar a damnificados

Un periodista puso en duda su solidaridad

Belinda no toleró que el crítico de telenovelas, Alfredo Gudinni, pusiera en duda la ayuda que ha brindado la cantante a los damnificados del temblor, resaltando en su cuenta de Twitter un video que aseguraba que la intérprete era utilizada por el PRI para ganar gubernaturas de Chiapas y Morelos. Gudinni en exclusiva para Basta! se defendió después de que ‘Beli’, lo llamara “imbécil”.

“Se quiere agarrar de mi fama, el famoso soy yo y primero que chequen bien las cosas antes de insultar, no puede gritonearle a nadie. No es momento de peleas, es momento de ayudar, requerimos ayuda para estar nosotros destrozándonos, eso no va, el agredir a quien no es culpable de ello, que se dirija al autor del video, yo solo le di RT a un video que está en esa página de Youtube”, reveló.

Wow!!!! Que bendicion! Siguen rescatando a personas!! 🙏🇲🇽 que ganas de llorar de alegría! pic.twitter.com/G6Rby2NzHD — Belinda (@belindapop) September 25, 2017

Esta situación le llevó a que varios fans de Belinda lo insultaran y criticaran que le diera valor a un sitio en Youtube.

“No voy a responder, porque lo único que hice es compartir un video que yo no elaboré y a los fans de Belinda que están agrediendo les digo que averigüen quién es el autor de ese video, que no se peleen conmigo y mejor que se vengan a ayudar en Iztapalapa”, finalizó.